Dødelig effektive Bodø/Glimt tilbake på seierssporet etter målfest

(Haugesund – Bodø/Glimt 1–4) Nordlendingene avgjorde kampen med tre scoringer i løpet av 23 minutter. Seieren er deres første i serien siden 18. april.

22. mai 2022 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

Med andre ord var det en svært etterlengtet seier for et Glimt-lag som hadde gått tre kamper på rad uten seier i Eliteserien. Den forrige seieren kom i 5–1-kampen mot Vålerenga for en måned siden.

Også i kveld skulle det bli målrikt, samt en oppvisning i dødelig effektivitet.

Begge lag hadde nemlig enorme sjanser i førsteomgang. Der Haugesund bommet, scoret Glimt på tre av sine fire skudd på mål.

– I dag synes jeg resultatet er bedre enn prestasjonen, er Glimt-trener Kjetil Knutsens dom overfor Discovery etter kampen.

Sondre Sørli åpnet målshowet da han enkelt kunne dytte inn 1–0 etter å ha blitt spilt frem av Amahl Pellegrino. Kvarteret senere økte Runar Espejord til 2–0 med en presis avslutning i hjørnet, før Pellegrino curlet inn 3–0.

– Det var veldig deilig. Jeg har vært ute lenge og det var godt å få den i kassa nå. Det var artig, sa Sørli til Discovery i pausen.

Dermed tegnet hele fronttrioen til Glimt seg på scoringslisten.

– Vi får ganske fort 1–0. Vi leder, men de har noen store sjanser. Så er vi effektive, sa Glimt-trener Knutsen.

– Vi tror ikke at jobben er gjort, la han til.

Glimt-treneren hadde grunn til å tenke sånn, for bare to minutter etter pause reduserte Haugesund etter et skudd fra 18 meter av Mads Sande.

Haugesund beholdt initiativet, men midtveis slukket Pellegrino håpet for hjemmelaget. Scoringen fikk Haugesund-spillerne til å rase.

Ulrik Saltnes skjøt nemlig via Pellegrinos arm og i mål, men Haugesund-spillernes bønn ble ikke hørt.

– For å være ærlig: Den treffer hånden min, men jeg vet ikke hvor langt ut hånden min står, sier Pellegrino til Discovery etter kampslutt.

Dermed sto det 4–1 til Glimt. Det ble også sluttresultatet til tross for nye, store sjanser til Haugesund i annenomgang.