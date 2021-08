Manchester United bekrefter Ronaldo-enighet

Manchester United og Juventus er enige om en overgang for angriperen Cristiano Ronaldo (36).

27. aug. 2021 14:46 Sist oppdatert nå nettopp

PÅ VEI BORT: Cristiano Ronaldo skal være på tur tilbake til Manchester United.

Det bekrefter Manchester United like før klokken 18 norsk tid. Klubben tar forbehold om at Ronaldo og United blir enige om de personlige detaljene, samt at den medisinske testen og visa-papirer går i orden.

– Dere får vite om en time, sa Ronaldo ifølge de portugisiske avisene Abola og Record da han landet i Lisboa rundt 17.30 norsk tid.

Det skulle gå enda raskere.

Ronaldo fløy fredag ettermiddag fra Torino til den portugisiske hovedstaden i et privatfly. Ifølge VGs opplysninger er summen på 15 millioner euro, pluss 8 millioner i bonuser.

I 15.30-tiden fredag meldte flere medier at Manchester City har meldt seg ut av kampen om Ronaldo. Tidligere på dagen virket de lyseblå å være i førersetet.

Juventus-trener Max Allegri bekreftet at Ronaldo kommer til å forlate klubben. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk fredag spørsmål om situasjonen rundt 36-åringen.

– Cristiano er en legende i denne klubben. Han er den beste spilleren i historien, spør du meg. Jeg var heldig nok til å spille med ham. La oss se hva som skjer, sa Solskjær under fredagens pressekonferanse.

GAMLE KJENTE: Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo har alltid hatt et godt forhold.

– Vi har alltid hatt god kommunikasjon. Bruno har snakket med ham også, og han vet hva vi føler for ham. Hvis han noen gang skulle forlate Juventus, så vet han at vi er her, sa kristiansunderen om Ronaldo.

Det ble først hevdet at Cristiano Ronaldo var aktuell for Manchester City. Nå virker det lite sannsynlig.

Solskjær spilte sammen med Ronaldo da portugiseren kom til klubben i 2003 og frem til Solskjær la opp fire år etter. I en periode etter var Solskjær trener for de offensive spillerne rundt A-laget. Manageren har derfor allerede erfaring med å ha Ronaldo som elev.

Manchester City-manager Pep Guardiola fikk naturlig nok også spørsmål om Ronaldo på sin pressekonferanse. Han valgte derimot å være noe ordknapp.

– Alt kan skje i løpet av tre eller fire dager. Det er noen spillere, inkludert Ronaldo, som må bestemme seg hvor de vil spille. Det er mange ting som er et stykke unna, sa City-manageren.

Ronaldo kom fra Sporting Lisboa til Manchester United i 2003. Ronaldo spilte 292 kamper for Manchester United og scoret 118 ganger, i tillegg til 69 assist. Han vant ligaen tre ganger og Champions League en gang med rødtrøyene.

I 2009 dro han til Real Madrid. Sommeren 2018 gikk turen til Juventus.

Rettelse: Denne saken ble frontet med «Solskjærs Ronaldo-beskjed» med bakgrunn i sitatet «har man spilt for Manchester United drar man ikke til Manchester City». Det ble fremstilt som at dette var noe Ole Gunnar Solskjær hadde sagt nylig, men sitatet er gammelt. Feilen ble rettet 27. august 2021, klokken 15.09.