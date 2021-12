Her er SK Branns nye mål

Brann legger frem sin sportsplan for de kommende tre årene.

Jimmi Nagel Jacobsen presenterer onsdag kveld Branns nye sportsplan.

1. des. 2021 18:49 Sist oppdatert nå nettopp

Brann skal bli et stabilt eliteserielag, fremgår det av klubbens nye og oppdaterte sportsplan.

Onsdag kveld presenterer klubben sine fremtidsplaner og sportsplan for klubbens medlemmer. Sportsplanen er kort fortalt et dokument som forteller om Branns visjoner og planer for de kommende årene.