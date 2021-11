Vålerenga på trenerjakt: – Har vært bra kjør i innboksen, for å si det sånn

VALLE (VG) Vålerenga skal ha ny hovedtrener på plass før jul, og det mangler ikke på interessenter.

Under en time etter at siste serierunde i Toppserien var ferdigspilt, kom nyheten om at hovedtrener Jack Majgaard Jensen var ferdig i Vålerenga. Dansken hadde opprinnelig kontrakt med klubben ut 2022, men partene ble enige om å skille lag etter årets sesong som endte med en skuffende 4. plass i Toppserien.

Jakten på erstatteren er godt i gang på Intility.

– Kvalitet er det som betyr noe, slik vi har krav om på alt annet, forteller fungerende sportslig leder Egil Ødegaard.

– Vedkommende må ha en klar filosofi om hvor han eller hun vil, og den må stemme overens med hva klubben tenker om hvordan vi ønsker å spille fotball og fremstå.

Ifølge Ødegaard er det flere som mener de er en match.

– Det har vært bra kjør i innboksen fra folk som er interesserte, for å si det sånn. Både fra inn- og utland. Jeg tror ikke akkurat vi behøver å gå ut med en stillingsannonse, sier Ødegaard.

– Må finne den rake motsetningen

Majgaard Jensen tok tre av fire mulige titler med Vålerenga på to sesonger. Likevel mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp det er et stort forbedringspotensial på ett spesielt punkt for den neste som skal ta over laget.

– De må finne en trener som kan være tett på og tilgjengelig hele tiden, altså den rake motsetningen til forgjengeren. De trenger en mer relasjonell trener, for det har vært et problem, sier Torp, og peker på at Majgaard Jensen bodde i Sverige mens han var Vålerenga-trener.

Tidligere Lyn-trener Ole Johan Aas er enig.

– Det desidert viktigste blir å få humøret tilbake i gruppen og få spillerne til å blø sammen for Vålerenga-drakta. Jentene leverte i cupen hvor de tok gull, men det de presterte i serien vitner om en spillergruppe som var langt fra på topp.

Drømmekandidaten

Torp og Aas trekker frem de samme navnene på spørsmål om hvem som kunne vært aktuelle for å overta hovedstadsklubben.

– Olli Harder er en åpenbar kandidat. Han tok både sølv og bronse med Klepp for noen år siden og er dyktig til å bygge et sterkt kollektiv, sier Torp om newzealanderen som for øyeblikket trener West Hams kvinnelag i England.

– Han har alt. Han har resultater fra Toppserien tidligere og referanser fra en av verdens beste ligaer. Det er en drømmekandidat, men jeg tror det kan være oppnåelig med tanke på at trenerlønningene i midtsjiktet i England ikke er så høye. Det kommer an på hvilke sportslige utfordringer han ønsker seg, sier Aas.

Kortreist kandidat?

Aleksander Olsen er en annen mann som trekkes frem av Torp og Aas. Den nåværende Kolbotn-treneren var med i Martin Andresens mannssterke trenerteam for herrelaget for 15 år siden og jobbet mange år i Vålerenga som blant annet utviklingssjef.

– Han kjenner klubben godt fra før og har gode referanser derfra. Han har ikke sjarmert noen med sin fotball i Kolbotn, men det er noe annet å trene Vålerenga. Det handler om å få resultater med det mannskapet du har, og tilnærmingen hans i Vålerenga ville antakeligvis vært annerledes. Han er den eneste kandidaten jeg ser internt i Toppserien, sier Aas.

Men også på Valle finnes det alternativer til jobben. VG vet at flere internt i klubben ønsker seg Tommy Berntsen som ny hovedtrener. Den tidligere Vålerenga-, Lillestrøm- og Lyn-spilleren er allerede i teamet som toppspillerutvikler.

– Han har ikke vært trener på seniornivå før, men har lang erfaring og er veldig godt likt i gruppen, sier Torp.

– Det hadde gitt sårt tiltrengt positivitet inn i en gruppe som trenger å føle en god relasjon til den nye hovedtreneren, sier Aas.