Hegerberg ble avbildet med isposer. Nå betrygger hun fansen.

BRIGHTON (Aftenposten): «Is er min beste venn», spøker Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg hadde plast rundt knærne etter kampen mot England.

Etter 75 minutter var marerittet over. Da gikk Ada Hegerberg av banen på stillingen 0–7 til England mandag.

Hun så på at England også økte til 8–0. Det var Hegerbergs største tap som landslagsspiller og en gedigen nedtur for norsk fotball.

Og som om ikke det var nok, kunne også bilder fra etter kampen være egnet til å skape bekymring. Stjernespiller Hegerberg hadde isposer rundt beina.

Nå kommer imidlertid Hegerberg med en betryggende beskjed.

– Is er min beste venn

– Hvorfor hadde du isposer på?

– Jeg har hatt mine greier en god stund. Det er noe jeg går med hver dag. Is er min beste venn. Det er det som hjelper meg å restituere, sier Hegerberg til Aftenposten på torsdagens pressekonferanse.

Hun har nemlig hatt sine skadeproblemer de siste årene. En kneskade i 2020 gjorde at det som har vært én av verdens største fotballstjerner, heller måtte bruke dagene sine på opptrening. Det er ikke uvanlig å måtte bruke is lenge etter slike kneskader, for eksempel på grunn av små hevelser.

– Har du fortsatt smerter?

– Når jeg har vært ute i halvannet år, som jeg var, er det ting jeg må passe på. Men jeg er profesjonell og tar vare på kroppen min. Det er en del av det jeg må gjøre for å bli klar igjen. Kroppen fungerer fint. Jeg føler meg sterk fysisk, sier Hegerberg.

På spørsmål om landslaget må ta ekstra hensyn til Hegerberg, svarer landslagssjef Martin Sjögren:

– Vi tar alltid indiduelle hensyn til spilelrne for å tilrettelegge så bra som mulig, sånn at alle har kraften som trengs.

«Nyter prosessen»

Hegerberg gikk 625 dager uten en kamp før hun gjorde comeback for Lyon i oktober. Siden det har hun sakte, men sikkert gjort fysisk fremgang.

Så langt er det blitt null mål i EM, men Hegerberg har vist tegn på storform, blant annet i Champions League-finalen for Lyon.

Før EM spurte Aftenposten spissen om hun var tilbake på hundre prosent.

– Jeg føler at jo mer tid, jo mer fotball, er det noe som skjer, svarte Hegerberg.

– Jeg legger listen høyt. Jeg vet at det er mye å jobbe med, men jeg bare nyter prosessen. Jeg gleder meg til å jobbe med detaljer, la hun til.

Revansjelysten

Fredag trenger Norge en Ada Hegerberg i toppslag. De må slå Østerrike for å nå kvartfinalen.

På torsdagens pressekonferanse så spissen svært bestemt ut, med et innbitt blikk skuende utover i rommet. Hun snakket om hvor mye energi og arbeidsinnsats som nå må mobiliseres.

– Kvartfinale tenker vi ikke på nå. Vi må spille som om det er vår siste kamp (i livet, journ.anm.). Det handler om å vise en helt annen holdning, sier Hegerberg.

– Alle må dukke opp. Vi må stole på hverandre og stole på at vi kommer inn med en helt annet guts, sier Hegerberg, som kalte prestasjonen mot England for en «kollektiv svikt».

Østerrike-Norge spilles fredag klokken 21.00 norsk tid.