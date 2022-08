Bodø/Glimt strålte i generalprøven: Tok sin sjette strake seier i Eliteserien

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt 1–4) Etter å ha trøblet i sesonginnledningen ser fjorårets seriemester nok en gang ut til å ha toppet storformen i tide.

DUNDRER VIDERE: Hugo Vetlesen, Joel Mvuka, Lars-Jørgen Salvesen og Amahl Pellegrino feirer etter 3–0-målet.

I løpet av de seks siste seriekampene har de scoret vanvittige 24 mål – et snitt på hele fire mål per kamp. I år som i fjor virker Glimt å ha knekt koden rett før det gjelder som mest.

Til uken venter nemlig det første av to oppgjør mot kroatiske Dinamo Zagreb. Vinner Bodø/Glimt det dobbeltoppgjøret, blir de det første norske laget i Champions League-gruppespill siden Rosenborg i 2007.

Til tross for den svært viktige oppgaven som står foran dem, kjørte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen på med toppet mannskap i borteoppgjøret i Sarpsborg.

Dermed fikk den tilnærmet fullsatte borteseksjonen se et Bodø/Glimt i storform – og et lag som begynner å likne på lagene som har ført Glimt til to seriemesterskap og et Europa-eventyr for historiebøkene.

Nå kan et nytt eventyr være i emning. Gjestene strålte i «solbyen Sarpsborg» – og tok ledelsen da Hugo Vetlesen tuppet ballen i mål seks minutter før pause.

Deretter utnyttet Amahl Pellegrino en fryktelig feil fra Anton Salétros like før hvilen.

Svensken forsøkte å drible på kanten av egen femmeter. Bodø/Glimts venstrekant snappet ballen, beholdt roen, rundet keeper og hamret den opp i nettaket forbi tre S08-spillere som forsøkte å blokkere i siste sekund.

Sarpsborg 08 åpnet andreomgangen bra, men da Joachim Soltvedt regelrett ble parkert av Joel Mvuka, fikk Lars-Jørgen Salvesen en takknemlig jobb med å sette inn 3–0-målet mot gamleklubben.

TAKK FOR SIST: Lars-Jørgen Salvesen satte spikeren i kisten mot gamleklubben.

En livlig Tobias Heintz reduserte for Sarpsborg 08 med en lekker scoring, men det ble kun et trøstemål for sarpingene.

Da det plutselig var Magnar Ødegaard sin tur til å forære Amahl Pellegrino et mål, var ydmykelsen komplett.

Fredagens seier betyr at Bodø/Glimt står med full pott på de seks siste kampene. Med 18 poeng på seks kamper har de tatt nesten halvparten av de 37 poengene de står med på 18 kamper denne sesongen.

Nøyaktig halvparten av Bodø/Glimts 48 seriemål har kommet i løpet av de seks siste kampene.

De er dermed kun fem poeng bak serieleder Molde, som for øvrig tok seg videre til siste kvalifiseringsrunde i Conference League med seier over Kisvarda torsdag.

Bodø/Glimt tar imot Dinamo Zagreb i Champions League-playoff på Aspmyra på tirsdag klokken 21.00. Returoppgjøret spilles i Kroatia onsdagen åtte dager senere.