Rekdal ser at det har lysnet i Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Det er flere måter å skaffe seg arbeidsro på. Kjetil Rekdal (53) brukte fakta da han tok over Rosenborg. Det kan ha vært et smart trekk.

ØYNER HÅP: Kjetil Rekdal, på toppen av Brakka på Lerkendal. Og selvsagt har han tro på det han og Rosenborg driver med for tiden.

Vi sitter på Rekdals kontor på Brakka på Lerkendal. Cap’en sitter godt på hodet, han legger beina på en stol, legger inn en snus - og så går det unna med pratingen.

Kjetil Rekdal er en interessant mann, en mann med nærmest fotografisk hukommelse når det gjelder resultater, sesonger, ja gjerne omganger også.

Og det var der han startet da han ankom Lerkendal etter en turbulent vinter etter skilsmisseoppgjøret med HamKam: Med fakta. For Rekdal ville slett ikke starte med krav om noe som helst, egentlig, annet enn følgende: På sikt skulle RBK igjen bli Norges beste fotballklubb. Og derfor sa han det som det er:

RBK etter seriegullet i 2018:

2019: RBK nummer tre, med 52 poeng - 1,73 poeng pr kamp og 16 poeng fra gull.

2020: RBK nummer fire, med 52 poeng - 1,73 poeng pr kamp og 29 poeng fra gull.

2021: RBK nummer fem, med 48 poeng - 1,60 poeng pr kamp og 15 poeng fra gull.

Det var det han overtok.

– Vi startet med en klubb som har gått nedover, sier Rekdal lett. Han vet hva Rosenborg har vært - og han vet hva de kan bli.

I øyeblikket, etter fire måneder og 17 kamper i jobben, ser Rekdals tall sånn ut:

2022: RBK nummer fire, med 31 poeng - 1,82 poeng pr kamp og 11 poeng fra gull.

Det ser ut som det er bedring, det kan se ut som Rekdals Rosenborg er på rett vei. Ingen lag har tapt færre kamper enn RBK så langt (to), og formen er stigende. Rosenborg er et av formlagene for tiden.

OPTIMIST: Kjetil Rekdal før de siste 13 seriekampene i 2022.

De siste sju seriekampene:

Bodø/Glimt med seks seirer og et tap, 18 poeng og 22 plussmål. Molde med fem seirer og to uavgjorte, 17 poeng og 10 plussmål. Rosenborg med fem seirer og to uavgjorte, 17 poeng og ni plussmål. Vålerenga med fem seirer, en uavgjort og et tap, 16 poeng og 12 plussmål.

– Vi er ubeseiret på Lerkendal. Ikke dårlig for et lag uten en offensiv plan, sier Rekdal og smiler, lett syrlig.

Han ER lei kritikken, kritikken om at hans lag er defensive, at hans lag er uten en plan, at hans lag legger seg bakpå med en gang de leder.

– Vi har scoret 18 av 31 mål etter etablert angrep. Igjen, ikke verst for et lag uten en offensiv plan ...

Han er seg selv lik. Avvæpner det meste som kommer, forteller at han ofte ser på Eliteseriekamper uten lyd ... fordi han ikke orker de som mener de vet og kan alt.

Han ser bedring i Rosenborg hver eneste dag, fra kamp til kamp. Det svinger fortsatt for mye, også innen de drøyt 90 minuttene en kamp varer. Han tenker tilbake på da han ankom Lerkendal i vinter:

– Det var ingen som pratet fotball da vi kom hit, det var stille. Men gradvis har vi fått i gang praten. Nå hører jeg spillerne sitter der og diskuterer, og da er vi på vei riktig sted. Spillerne må være best i hverdagen, men da vi kom hit i januar opplevde vi det ikke sånn. I dag peker i hvert fall pila i riktig retning, sier Kjetil Rekdal.

Men selv han begynte å lure i vinter, da RBK slet mot alle lag i treningskampene.

– Da vi sprakk opp mot Raufoss ... da begynte vi å lure. Overskriftene kom: «RBK kan rykke ned». Det litt morsomme er at de som tippet oss som nummer sju, de kritiserte oss da vi var ... nummer sju.

Rekdal fastslår at han elsker denne jobben, og han sier nok en gang at RBK skal tilbake til storhetstiden.

Han snakker om «trinn for trinn», at det er en ganske ung spillergruppe, og at den må bygges opp til å tåle press - som det er å spille for en klubb som Rosenborg, at det må spres tro og kraft for å få det til, gode opplevelser må dyrkes for å få fotfeste og stabilitet inn i troppen.

Kjetil Rekdal hadde en lang samtale med Nils Arne Eggen da han ble ansatt. Eggen rakk dessverre ikke å se hva Rekdal fikk til før han døde. Rekdal synes det er trist, han elsket å prate med RBK-legenden.

MYE Å FORTELLE: En samtale med Kjetil Rekdal inneholder alltid mange faktaopplysninger. Han har kontroll på det meste av tall.

– Vi hadde likheter. Energien, staheten, evnen til å pushe grenser og aldri bli fornøyd. Han lyste opp da vi hadde møtet vårt i desember. Jeg skulle gjerne fått pratet mer med Nils Arne, sier Rekdal.

Men han ser også følgende: Kjetil Rekdal er den første RBK-treneren som ikke har hatt «Eggen på ryggen». Det var lett for journalister å ringe Eggen da en RBK-trener slet. Mange trenere, de siste 20 årene, har slitt med det. Og akkurat det slipper Rekdal.

– Joda, jeg ser poenget ditt. Men jeg er ganske sikker på at Nils Arne hadde likt det han ser av Rosenborg nå, sier Rekdal - som igjen må påpeke at fotball handler om resultater, ikke system.

– Det at jeg spiller defensiv fotball er bare tull. Jeg ønsker mange mann i angrep, ofte. Tre stoppere er ikke defensivt, det er smart, det gjør at flere av de andre kan slippe seg løs offensivt, mener Rekdal.

Han er stolt av statistikken sin, som han (selvsagt) har i hodet: 21 seirer og 11 uavgjorte, bare to tap, på sine siste 34 kamper, med HamKam og Rosenborg.

Men hva nå, går det an å sikte noe høyere på tabellen, eller er fjerdeplass det RBK-tilhengerne kan forvente denne sesongen?

Rekdal tenker. Fredag kveld møter Rosenborg Sandefjord borte. Deretter har de Aalesund hjemme og Tromsø borte. Da er det spilt 20 kamper.

– Da er det noe lettere å se for seg resten av sesongen, sier Kjetil Rekdal.

– Vil det si at du våger å sikte høyere med, for eksempel, ni poeng her?

– Ja, det kan være.

I løpet av seks kamper i september og oktober, møter RBK Lillestrøm og Bodø/Glimt hjemme - og Molde borte.

– Slår vi de tre, da tar vi medalje, sier Kjetil Rekdal uten å tvile. Han legger til at, ja han kan tabellen utenat, og vi aner at han slett ikke har gitt opp noe - ikke en gang seriegullet.

– Vi må bare vinne og vinne. For hver seier er vi et knepp nærmere noe, sier en offensiv Rosenborg-trener.