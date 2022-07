Klopp raste mot dommeren i nytt Liverpool-tap

(RB Salzburg - Liverpool 1-0) Jürgen Klopp så rødt da Liverpool og Luis Diaz ble nektet et straffespark.

27. juli 2022 22:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

Alt har ikke gått helt på skinner for Jürgen Klopps Liverpool denne sommeren. Onsdag kveld røk rødtrøyene på sitt andre tap i oppkjøringen da Red Bull Salzburg ble for sterke.

Benjamin Sesko ble kampens eneste målscorer etter at han ble sendt alene mot Adrian. Det 19 år gamle spisstalentet skal følges tett av en rekke storklubber og viste noe av grunnen til hvorfor.

Det sto imidlertid ikke på sjansene for Liverpool. I tillegg til at nysigneringen Darwin Nunez hamret ballen i tverrliggeren i førsteomgang, ble Liverpool trolig snytt for et straffespark helt på tampen.

Luis Diaz ble feid i bakken innenfor 16-meteren, men dommeren vinket spillet videre. Det fikk Klopp til å rase.

Den tyske manageren gikk helt opp i ansiktet på fjerdedommeren og ropte klart og tydelig hva han mente om dømmingen.

Liverpool startet sommeren med et stortap mot Manchester United. Erkerivalene gikk seirende ut 4–0 - riktignok mot et sterkt redusert Liverpool-mannskap.

I de to påfølgende kampene viste Klopps mannskap mer lovende takter. Både Crystal Palace og RB Leipzig har blitt slått, før det ble et nytt nederlag mot Salzburg onsdag.

Lørdag venter Manchester City i Community Shield, når sesongens første trofé kan sikres. Dagen etter møter de rødkledde Strasbourg til treningskamp på VG + Sport, trolig med et sterkt redusert lag.

Liverpool regnes igjen blant tittelfavorittene i Premier League. I sesongåpningen 6. august er det Fulham de skal bryne seg på.