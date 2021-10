Niklas Dyrhaug legger opp: – En tid for alt

Niklas Dyrhaug gir seg som langrennsutøver. 34-åringen tok gull både under VM i 2015 og 2017.

GIR SEG: Niklas Dyrhaug forteller at karrieren er over.

25. okt. 2021 21:26 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Det er en tid for alt. Nå er det min tur til å legge skiene på hyllen. Det har vært en utrolig reise og jeg er stolt og glad over det jeg har oppnådd. Det blir en stor overgang, men nå føles det riktig å gå videre, skriver Dyrhaug på Instagram.

Trønderen ble vraket fra landslaget etter ni år etter 2020-sesongen. I etterkant ble Dyrhaug en del av et privatlag sammen med Martin Johnsrud Sundby (37). Hans største individuelle mesterskapsprestasjon er bronsen fra 15 kilometer klassisk-rennet i Finland for fire år siden.

– Når alt kommer til alt er det ikke bare resultatene som jeg ser tilbake på med glede. Jeg har utallige gode minner fra samlinger og renn med gode lagkamerater og venner som jeg aldri ville vært foruten. Jeg har opplevd mange opp- og nedturer, men oppturene smaker best etter man har fått noen slag i trynet, sier Dyrhaug.

VG har vært i kontakt med 34-åringen som forteller at han foreløpig ønsker å nøye seg med innlegget på Instagram. Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus syns det er trist at Dyrhaug gir seg.

– Niklas har jo virkelig vært en stor bidragsyter i norsk langrenn både med sin personlighet og ikke minst sine resultater. Han var svært uheldig med mange skader og kunne hatt mye større fangst av heder og ære med sitt talent. Niklas er, og har vært, en god rollemodell. Alltid blid og omgjengelig, og han har stilt opp for talenter rundt seg. En tvers gjennom solid kar fra Tydalen med gode verdier fra hjembygda, sier Løfshus til VG.

Har slitt med skade

Etter OL i Sør-Korea i 2018 «ødela» Dyrhaug skulderen under et showrenn i Mosjøen. Han forteller at han har forsøkt både med opptrening og operasjon for å komme tilbake på det ypperste nivået.

– Men sannheten er at jeg ikke klarer å skape like mye kraft i staking som tidligere. Drivkraften min med langrenn har alltid vært å kunne kjempe om seiere og medaljer. Når jeg ikke føler jeg kan yte mitt beste lengre, gir jeg meg mens leken er god, forklarer han.

Dyrhaug forteller at han er takknemlig for all kunnskapen og erfaringen skisporten har gitt ham over 20 år. Han takker både familie, sponsorer, trenere, støtteapparat, lagkamerater og Tydal Idrettslag for alle opplevelsene.

Han får rosende fra mange etter kunngjøringen. Blant dem er Petter Northug (35).

– Takk for opplevelsene, Niklas! Jeg husker turene til Orsa da vi var 12–13 år like godt som da vi tok VM-gull sammen i Falun. Lykke til videre, skriver den tidligere skikongen.

– En helt rå skiløper, men en enda råere mann, skriver landslagsløper Anne Kjersti Kalvå (29).

Blir ekspert

Dyrhaug skal den kommende sesongen jobbe som langrennsekspert for NENT-gruppen, som har overtatt majoriteten av TV-rettighetene fra NRK.

– Jeg gleder meg til å være en del av Viaplay-laget og bidra med kunnskap og erfaring rundt langrenn når jeg har anledning og ikke skal gå skirenn selv. Det er spennende å være med fra start i en nysatsing som jeg har troen på og gleder meg til å være en del av, sier Dyrhaug.

– Stor respekt og velkommen til livet etter karrieren. Det er ingen tvil om at du vil like det, skriver den legendariske skiskytteren Martin Fourcade (33), som selv la opp for halvannet år siden.