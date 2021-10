Solskjærs «genistrek» kan skape hodebry: – Hvor skal han spille?

Ole Gunnar Solskjær (48) «gjorde alt riktig» mot Tottenham og ble belønnet med litt arbeidsro, men Solskjærs taktiske grep skaper også nye problemstillinger.

LUKSUSPROBLEM: Det aller meste stemte for Ole Gunnar Solskjær og hans gutter. Det kan være dårlig nytt for Jadon Sancho.

Manchester Uniteds norske manager la om fra to til tre midtstoppere for første gang på et snaut år – og plutselig hadde laget som slapp inn fem mål mot Liverpool god defensiv kontroll.

– Det var en perfekt gjennomført kamp. De holder nullen og scorer tre mål. De skaper nok til å vinne og er kompakte – noe som gir selvtillit – og så treffer han på startellever og alle byttene, sier Øyvind Eide til VG.

Han er sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, UEFA Pro-trener og skriver taktiske analyser for Manchester Uniteds norske supporterklubb.

Eide peker blant annet på at formasjonen gir Manchester United-forsvarerne mer sikring, at avstandene mellom forsvarsspillerne blir kortere – noe de slet med mot Liverpool – og at den «flate» midtbanetreeren med Bruno Fernandes, Scott McTominay og Fred dekker mer rom enn de har klart å gjøre tidligere.

Gjennomsnittsposisjonene til Manchester United-spillerne under lørdagens kamp mot Tottenham viser hvordan Solskjær mønstret sitt mannskap:

Det er ikke bare Eide som lot seg imponere av Solskjærs taktiske disposisjoner mot Tottenham. Flere eksperter trakk frem nordmannens grep som «de riktige», mens Spurs-manager Nuno Espírito Santo uttalte at de ikke klart å bryte ned United fordi «de var så godt organisert».

Det er også tonen engelske medier dagen derpå, men Laurie Whitwell i The Athletic lurer på hva dette betyr for storsigneringen Jadon Sancho.

– Det er enkelt å se hvordan Marcus Rashford, Jesse Lingard og Mason Greenwood kan bli brukt i denne formasjonen, men hvor skal Sancho spille? spør The Athletic-journalisten seg.

Han påpeker videre at Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og Edinson Cavani alle ble hvilt de siste minuttene, trolig for å være klare til de neste kampene.

– Stallen er bygget rundt 4–2–3–1. Anthony Martial, Rashford, Sancho og Greenwood er fire spillere som ikke naturlig kan bekle andre roller om Cavani og Ronaldo fortsetter, sier Øyvind Eide.

Også Gary Neville er bekymret for United-fremtiden til Jadon Sancho og sammenligner ham med nederlenderen Donny van de Beek, som har slitt med svært lite spilletid etter overgangen fra Ajax i fjor sommer.

– Hvis Sancho ikke er forsiktig, så kommer han til å ende opp akkurat på samme måte. Han har spilt i noen ganske grusomme forestillinger, ikke av ham selv, men lagmessig. Han har kommet inn i en klubb som har sett helt usammenhengende, mens han spilte i en langt bedre enhet i Borussia Dortmund, sier den tidligere Manchester United-spilleren hos Sky Sports.

Etter prestasjonen mot Tottenham tror Øyvind Eide nemlig at Solskjær kommer til å fortsette med samme formasjon i de neste kampene mot Atalanta og Manchester City.

Der presspillet til Manchester United har blitt kritisert tidligere i sesongen, mener Eide nå at avstanden til midtbanen og evnen til å variere mellom å presse høyt eller lavt fungerte mye bedre.

– Det er definitivt en tryggere måte å forsvare seg på. De har manglet en spiss som er signalspiller for presset. Cavani er det, mens Ronaldo absolutt ikke er det. Det er en av de store utfordringene de ikke har løst før nå. Ronaldo har ikke vist tydelig hvor og når det skal presses, og det har gjort at spillerne bak havner på mellomdistanse og det blir store rom, sier Eide.

Det er med andre ord gode nyheter for Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani, men dårligere nyheter for Jadon Sancho.

– Han må sitte på benken og tenke «hva er det jeg gjør her, jeg kommer ikke til å spille i dette systemet», mener Gary Neville.

– Jeg ser ikke for meg ham som en av de på midtbanen eller de to på topp, så han spør seg nok hvor Manchester United-karrieren hans er på vei. Dagen i dag har vært en god dag, men det skaper problemer andre steder, mener Sky Sports-eksperten.

– Det som kunne vært spennende – om de tør å vrake Cavani og Ronaldo – er å spille med Sancho og Rashford som spisspar i kamper der de kun skal gå for kontringer, men det vil nok ikke skje, mener Øyvind Eide.