Rettighetshaver viste langrenn på betalingskanal: – Handler om totalfordeling

FALUN (VG) Da rettighetshaver NENT lanserte planene for hvordan de skulle forvalte vintersport, gikk selskapet ut med at langrenn skulle gå på åpen kanal. Sprinten i Falun var kun synlig bak betalingsmur.

JUBEL PÅ DIREKTEN: Ikke alle fikk med seg Richard Jouves feiring etter i målområdet på Lugnet skistadion etter å ha sikret sprintcupen ved å vinne sesongens siste «kortrenn».

11. mars 2022 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Fredagens verdenscuprenn, der Jonna Sundling vant kvinneklassen overlegent og Richard Jouve sikret fransk triumf blant herrene, ble vist på betalingskanalen VSport 1 og strømmetjenesten Viaplay.

Det er ikke i tråd med hva NENT-sjef Anders Jensen ga uttrykk for da selskapet lanserte planer og profiler for vintersatsingen på en digital pressekonferanse i mars 2021. For ett år siden var budskapet at langrenn skulle gå på den åpne og kommersielle lineærkanalen TV3. Den bød i stedet på krim og kokkeprogram under sprintkonkurransene i Sverige.

Tiril Udnes Weng – som muligens ga betalseerne noe mer valuta for pengene med sitt spektakulære fall i prologen – ble overrasket da hun hørte at fredagens renn ikke gikk på TV3.

– Det visste jeg ikke. Det er veldig synd. Det er ikke veldig mange som har Viaplay. Jeg har det, men det har sikkert ikke mange i den eldre garde. Da blir det færre seere, fastslår hun.

Ifølge sportssjef Kristian Oma i NENT Norge blir fredagens sprint eneste gangen denne sesongen at nasjonalsporten går på betalt plattform hos NENT.

– Dette følger noen litt kompliserte interne regnestykker med tanke på fordeling av totalverdi på våre plattformer, som igjen handler om at både TV3, VSport 1 og Viaplay skal være så attraktive kanaler og plattformer som mulig for våre seere. Både lørdag og søndag er langrenn tilbake på TV3, sier Oma.

– Er det virkelig så komplisert å sende langrenn på TV 3 istedetfor Gordon Ramsay-programmet som gikk der under sprintfinalen?

– Dette handler ikke om Gordon Ramsay versus langrenn. Det handler om totalfordeling av verdien på vinterrettighetene, og vi måtte ha plassert mer alpint eller hopp på VSport 1 om også dagens sprint skulle gått på TV3, forklarer NENTs sportssjef.

– Også en del alpint og hopp har vært innom VSport 1, og vi vil selvfølgelig evaluere etter sesongen om vi treffer riktig med denne måten å løse det på, garanterer Oma.

Utøvere og ledere i det norske langrennslandslaget vil først og fremst være tilgjengelig på flest mulig skjermer.

– Vi ønsker selvfølgelig å ligge på åpne kanaler. Jeg vet for å være ærlig ikke hvorfor det det er lagt slik nå. Det er mulig at fremtiden ligger i betalte løsninger og andre plattformer. Men vi har et såpass stort og trofast norsk publikum at vi selvfølgelig ønsker at det ikke skal være vanskelig å få tilgang på verdenscuprennene, sier Bjervig.

– Det er selvfølgelig litt kjipt. Vi ønsker at det går på en åpen kanal, sier sprinter Sivert Wiig.