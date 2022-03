Fagermo-støtte til VIF-profiler: – Han er ingen Rolex-gutt

VALLE (VG) Tre uker før seriestart er Vålerenga-stjernene Vidar Örn Kjartansson (32 år fredag) og Amor Layouni (29) revansjesugne etter at Rolex-oppslag, samlivsbrudd, skader og coronaviruset preget forrige sesong.

SULTNE PÅ SUKSESS: Vidar Örn Kjartansson og Amor Layouni stilte opp for VG i Vålerengas treningstøy etter torsdagens trening i hovedstaden.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var så mange skuffelser i fjor. For første gang i karrieren min hadde jeg det ikke moro med fotballen. Nå er jeg ferdig med alt det, og nyter å spille. Jeg vil vise folk at sist sesong bare var et engangstilfelle. Jeg er i form og har et helt annet tankesett nå, forteller Kjartansson til VG.

I tunnelen som leder ut til banen på Intility Arena får islendingen spøkefullt beskjed om å smile for kamera av Amor Layouni. Kjartanssons svenske lagkompis hadde selv problemer med å innfri forventningene etter fjorårets overgang fra egyptiske Pyramids FC.

Nå er begge i en helt annen forfatning – både fysisk og psykisk.

– Jeg kjenner meg mye sterkere, raskere og skarpere. I fjor kom jeg til Vålerenga etter ett år hvor jeg nesten ikke hadde spilt fotball. Nå har jeg det mye bedre personlig, og laget ser også mye bedre ut, sier Layouni, som ble solgt til egyptisk fotball for 15 millioner etter å ha herjet for Bodø/Glimt i 2019.

– Amor er en av de mest profesjonelle spillerne vi har. Jeg liker Amor veldig godt. Jeg håper at vi nå får ut potensialet hans, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

HAR TRENT GODT: Amor Layouni føler seg godt rustet.

Layounis overgang til Vålerenga skjedde bare et halvt år etter at Kjartansson hadde vendt tilbake til hovedstadsklubben. I 2014 scoret sistnevnte 25 mål på 29 matcher i den blå drakten. Forventningene var høye til hva duoen kunne bidra med etter lagets 3. plass i 2020.

Skuffelsen var derfor stor da VIF endte som Eliteseriens syvende beste lag.

Kjartansson kom aldri skikkelig i gang med målproduksjonen og endte på fem nettkjenninger. Layouni stoppet på bare tre scoringer.

Samtidig fikk duoen stor oppmerksomhet etter en VG-reportasje med daværende lagkamerat Aron Dønnum (nå i Standard Liège) hvor det ble pratet om Rolex-klokker i 300.000 kroner-klassen. Ikke alle supporterne på Oslos østkant syntes snakket var passende for tre av klubbens største profiler.

FØR OG ETTER: Fjorårets VG-reportasje med Vidar Örn Kjartansson, Amor Layouni og Aron Dønnum ble en snakkis som la ekstra press på VIF-trioen, ifølge dem selv og trener Dag-Eilev Fagermo. Til intervjuet i år er de mer nedpå kledd. Dønnum har gått til belgisk fotball.

Trener Dag-Eilev Fagermo fikk også med seg oppstyret.

– Slik jeg har forstått på gutta, ble ikke saken slik de hadde tenkt det. Vidar er en veldig jordnær gutt. Han er ingen Rolex-gutt. Aron er mer fargerik, mens Amor er en rolig svenske. Det er ikke noe jåleri fra deres siden. Men det la press på dem da saken ble som den ble, og det fungerte jo ikke i fjor, mener Fagermo.

– Det kom mer eller mindre fra intet. Vi hadde bare alle på oss Rolex da vi gjorde intervjuet. Jeg forsøker å være ydmyk, og du kan være ydmyk selv om du går med Rolex. Jeg brydde meg ikke om oppstyret, men jeg sa til guttene at dette kommer vi til å få høre snakk om hele tiden hvis vi ikke presterer fra start av, sier Kjartansson nå og ler av hele episoden.

– Jeg bryr meg egentlig ikke om det. Saken ble misoppfattet av mange, men sånn er det ... Man må by på seg selv, samtykker Layouni og smiler.

Fakta 1. serierunde i eliteserien Slik åpner eliteserien: Lørdag 2. april: HamKam-Lillestrøm 16.00 Molde-Vålerenga 18.00 Søndag 3. april: Aalesund-Kristiansund 18.00 Haugesund-Sandefjord 18.00 Jerv-Strømsgodset 1800 Sarpsborg 08-Viking 1800 Odd-Tromsø 1800 Bodø/Glimt-Rosenborg 20.00 Vis mer

I torsdagens møte med VG stilte for øvrig begge i treningsklær, uten Rolex-klokker på armen.

Etter å ha lagt bak seg noen tøffe måneder med forberedelser til den nært forestående sesongen, setter Kjartansson seg ned i en tom bortelagsgarderobe på Intility Arena for dette intervjuet.

Han har opplevd mye som proff i land som Kina, Russland og Sverige. Spissens 32 landskamper for Island er også imponerende.

Men Kjartansson har aldri hatt det vanskeligere enn i fjor – både på og utenfor banen, forteller han.

Like etter seriestart ble det slutt med kona Thelma Rán Óttarsdóttir. Det gikk naturlig nok inn på ham. Nå har de funnet tilbake til hverandre, noe som betyr mye for VIF-angriperen.

– Det er jo sånn som skjer i mange forhold. Men vi har også et barn sammen. Det er perfekt at vi er sammen igjen. Det skjedde også i en periode da jeg var skadet, og det hjalp ikke i det hele tatt. Det ga meg en tøff start på sesongen, forteller VIFs nummer 9.

ÅPENHJERTIG: Kjartansson forteller at fjoråret var det vanskeligste i karrieren hans.

På grunn av coronaviruset ble fjorårets seriestart utsatt fra april til mai, noe som gjorde oppkjøringen ekstra lang. Da Vålerenga spilte første seriekamp, var det ikke lov med tilskuere på tribunen. Kort tid senere pådro Kjartansson seg et brudd i foten. Da var situasjonen bekmørk, forteller han.

– Nå får vi fansen tilbake, og det blir en helt annen atmosfære. Det er fantastisk. I fjor følte jeg meg ikke motivert. Det var bare ikke moro.

– Hvor mye betyr det for prestasjonene på banen at du har det bra privat?

– Det betyr veldig mye. Hvis livet ikke går bra personlig, og du konstant tenker på andre ting, påvirker det prestasjonene dine. En slik periode skjer alle i løpet av karrieren. I fjor skjedde det meg. Det er den første gangen jeg har opplevd problemer i karrieren min. Men nå er alt mye bedre, forteller Kjartansson.

STORT POTENSIAL: Lagkompisene Fredrik Oldrup Jensen og Jonatan Tollås Nation vil gjerne se Kjartansson feire scoringer, som her i september 2020, så ofte som mulig denne sesongen.

Siden i fjor har han fått fire nye lagkamerater. Landsmannen Brynjar Ingi Bjarnason (22) er hentet inn på stopperplass. Vegar Eggen Hedenstad (30) er tiltenkt en backrolle. Petter Strand (27) skal øke VIFs løpskraft fra indreløperposisjon – og den nigerianske kanten Taofeek Ismaheel (21) er lånt inn fra franske Lorient.

– Jeg syns vi har et veldig bra lag. I noen land jeg har spilt, har vi vært på trening og så gått hjem. Her er vi alle venner. Det er fantastisk og hjelper mye. Alle jobber hardt og stiller krav til hverandre. Topp tre i Eliteserien bør være et automatisk mål for oss, sier Kjartansson, som nå føler seg som sitt gamle jeg igjen.

Hvis det betyr Kjartansson slik Fotball-Norge så ham i 2014, kan det bety trøbbel for mange motstandere den kommende sesongen.

– Det er spennende tider i vente, mener islendingen selv.

– Jeg forventer at han skal være «top class» denne sesongen, sier Dag-Eilev Fagermo.

PS! På sin egen 32-årsdag kan Kjartansson pusse ytterligere på formen, i det som er en VGTV- og Direktesport-sendt treningskamp mot Sogndal. Avspark på Intility Arena er klokken 12.00. Sendingen starter klokken 11.50.