Haaland jublet for Dortmund-seier i ampert lokaloppgjør

MAINZ (VG) (Mainz 05-Borussia Dortmund 0–1) 33 minutter før slutt ble Erling Braut Haaland (21) sluppet løs mot Mainz. En halvtime senere kunne nordmannen juble for Axel Witsels vinnerscoring.

fullskjerm neste FEIRET: Axel Witsel, Jude Bellingham, Felix Passlack og Erling Braut Haaland skrek av glede for førstnevntes mål like før slutt. 1 av 3 Foto: EPA

16. mars 2022 20:31 Sist oppdatert 22 minutter siden

Deretter kokte det fullstendig over for begge lags spillere. På overtid barket flere av dem sammen etter flere tidligere klinsjer underveis i kampen. Dommer Sascha Stegemann hadde store problemer med å holde kontroll, noe som bidro til økt temperament i begge leire.

Totalt delte kamplederen ut seks gule kort.

Det skjedde etter at Witsel styrte et innoverskrudd frispark fra innbytter Giovanni Reyna i mål tre minutter før full tid, med Haaland etter seg i feringen foran de tilreisende supporterne fra Dortmund.

Seieren sender gultrøyene nærmere serieleder Bayern München, som nå bare er fire poeng foran.

DORTMUND-ESS: Jude Bellingham og Erling Braut Haaland er det tyske storlagets viktigste spillere. Mot Mainz ble de gjenforent i andre omgang, da nordmannen kom innpå.

Haalands vei tilbake

Onsdag kveld var den tyske vinhovedstaden Mainz vertskap for Haaland og Borussia Dortmund etter at nordmannen hadde ligget brorparten av de to siste månedene på lagring med hofteproblemer. Selv om skadeoppholdet var ufrivillig, ser det ikke ut til å ha påvirket spissfenomenets ettertraktede egenskaper nevneverdig.

Akkurat som en god Riesling, modnet ikke langt fra den nærliggende Rhinens elvebredder her i delstaten Rheinland-Pfalz, viste Haaland sitt velkjente særpreg foran 25.000 tilskuere da han entret gresset på MEWA Arena på stillingen 0-0 etter 57 minutters spill.

Selv om det trolig vil ta noen uker før den norske 21-åringen er på sitt ypperste, løftet han Dortmund-laget bare med tilstedeværelsen etter den tre timer lange kjøreturen til nabooppgjøret. Selvtilliten, størrelsen og trusselen han utgjorde mot Mainz-forsvaret var umiddelbart synlig. Lagkameratene løftet seg etter en snau time hvor hjemmelaget hadde vært klart best.

AMPERT: Flere spillere var involvert i bråk etter at Dortmunds Marius Wolf dyttet Mainz-spiller Anderson Lucoqui i bakken rett før pause.

Haaland-sjanse

Etter 50 minutter hadde Mainz også bare vært centimetere unna å ta ledelsen, da et frekt forsøk fra den ellers meget gode sentrale midtbanemannen Anton Stach sneiet krysset ved siden av Dortmund-keeper Gregor Kobles høyre kinn.

Et kvarter senere kom Donny Malen fri på Dortmunds venstre kant - og til gjestenes største sjanse i matchen. Nederlenderen var i god skuddposisjon, mens Haaland var plassert i midten av feltet. Muligheten var stor, men ble skuslet bort da Malen blåste ballen langt til side for mål.

Bare minutter senere fikk Haaland sin største sjanse. Nico Schulz avanserte langs kanten og slo ballen hardt inn foran mål. Der kom den norske spydspissen først etter å ha rykket seg fri fra Stefan Bell. Med oppasseren borte, styrte Haaland ballen mot det nærmeste hjørnet, men en god redning fra Robin Zetner i Mainz-buret hindret scoring.

På tribunene uttrykte det tyske publikumet først samlet støtte til Ukraina. Deretter sang tusenvis av rød- og gulkledde fra begge leire i samfulle 90 minutter for sine respektive lag.

Kampen skulle egentlig vært spilt 6. mars, men ble utsatt halvannen uke da 14 Mainz-spillere testet positivt for corona. Det bidro muligens til å gjøre sulten på fotball bare enda større. Hjemmelagets danske trener, tidligere FC København-forsvarer Bo Svensson (42), måtte stable et lag på bena av menn som nylig hadde gjennomgått covid-19, uten at det preget dem.

BEGYNTE PÅ BENKEN: Erling Braut Haaland så første omgang mot Mainz fra sidelinjen sammen med Giovanni Reyna (til venstre) og Reinier (til høyre).

Tyskland opplever for øyeblikket de høyeste smittetallene siden pandemiens start, noe som også var synlig i Dortmunds oppstilling. Gultrøyene manglet blant annet profilene Mats Hummels, Raphaël Guerreiro og kaptein Marco Reus på grunn av viruset.

Dortmund-manager Marco Rose (45) spilte selv for Mainz fra 2002 til 2009, før han senere var assistenttrener for andrelaget. Han kjente godt til motstanderens styrker før avspark, representert med en solid, gjerrig enhet med stor tyngde i begge boksene, og fikk se mye av det samme denne onsdagskvelden.

Før møtet med Haaland og Dortmund hadde Mainz kun sluppet inn syv mål på 12 kamper her i Mainz denne sesongen. Fem av de siste hjemmekampene i serien var vunnet for Bundesliga-tieren. En sjette seier på rad ville betydd ny klubbrekord, men det satte en jærbu og hans lagkamerater en effektiv stopper for.

Slik stilte lagene

Mainz (3-4–1–2):

Zentner - Tauer, Bell, Niakhate - Widmer, Stach (Papela fra min. 71), Stöger, Lucoqui - Ingvartsen (Boëtius fra min. 71) - Burkardt, Onisiwo.

Dortmund (4-2-3-1):

Kobel - Passlack, Can, Pongracic, Schulz - Witsel, Dahoud (Reyna fra min. 69) - Wolf (Haaland fra min. 57), Bellingham, Hazard - Malen (Brandt fra min. 69).