Romano: Sinisterra til Bournemouth

Leeds kantspiller Luis Sinisterra returnerer til Premier League. Bournemouth er nederlenderens neste klubb.

Publisert: 01.09.2023 16:53

Det melder overgangsjournalist Fabrizio Romano på X.

Det skal være snakk om en låneavtale for kantspilleren. Sinisterra har gjort det tydelig at han ønsker å dra fra Leeds, og har den siste tiden trent for seg selv.

Leeds og Bournemouth forhandler nå om de siste detaljene før spilleren kan ta den medisinske sjekken.