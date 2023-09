Lagkamerat hevder Salah vil bli i Liverpool: – Trenger folk som ham

(Liverpool – Aston Villa 3–0) Ryktene om en Mohamed Salah-overgang til Saudi-Arabia fortsetter. Nå kommer lagkamerat Dominik Szoboszlai med en beroligende beskjed til Liverpool-fansen.

Publisert: 03.09.2023 16:54 Oppdatert: 03.09.2023 17:40

Mohamed Salah (31) scoret igjen da Liverpool-angrepet herjet med Aston Villa på Anfield.

På tribunen kan det godt hende Salah-målet ble mottatt med blandede følelser, for Liverpool kan ende opp med å miste målgarantisten.

Ryktene skal ha det til at Salah har takket ja til den saudiarabiske klubben al-Ittihad. Liverpool er imidlertid ikke åpne for å selge 31-åringen.

– Det er fotball, alle snakker. Vi er veldig glade for at han har blitt. Vi snakker selvfølgelig mellom oss, men han vil bli, han vil være her og være med oss. Vi trenger folk som ham i laget, sier Szoboszlai om Salah.

Selv om det engelske overgangsvinduet er stengt, kan den saudiarabiske ligaen hente spillere helt frem til 20. september – noe som gjør Liverpool-sjef Jürgen Klopp fortvilet – for det betyr at al-Ittihad fremdeles har godt over to uker på seg til å forhandle frem en avtale.

Tre ting kunne Liverpool-fansen imidlertid glede seg spesielt over etter å ha ha sett laget sitt rundspille Aston Villa hjemme på Anfield:

Mohamed Salah er fremdeles Liverpool-spiller, Darwin Núñez var tilbake fra start og Dominik Szoboszlai fikk sin første scoring i Liverpool-trøya.

For det var nettopp de tre som satte preg på kampen foran eget publikum i Liverpool.

Det hele startet med et smell. Etter bare tre minutter fikk sommersigneringen Szoboszlai drømmetreff etter et hjørnespark og ballen suste i nettet, 22-åringen kunne for første gang juble for mål foran «the Kop».

– Bedre kan det rett og slett ikke gjøres, mente Viaplays ekspert Pål André Helland.

– Det føles alltid godt å vinne, også borte. Men hjemme foran jeg aner ikke hvor mange, er jeg veldig glad for å score mitt første mål. Det kommer til å komme flere, sier målscoreren etter kampen.

FØRSTE: Dominik Szoboszlai (t.h.) scoret sitt første mål i Liverpool-drakt mot Aston Villa lørdag. Vis mer

Så var det Nunez sin tur til å tvinge frem et mål. Spissen avsluttet et nydelig Liverpool-angrep med å klinke ballen i stolpen. I full fres mot eget mål kom Matty Cash og klinket returen i eget nett.

– Det er skyhøy klasse på alt som blir gjort her, sa Nils Johan Semb i Viaplays studio, og mente Cash måtte være unnskyldt:

– Cash har ikke sjans til å komme unna det der, påsto Semb.

I annenomgang skulle imidlertid Nunez få muligheten til å sette ballen i mål på egen hånd.

Salah slo et perfekt innlegg på panna til 24-åringen, som foran vidåpent mål kunne sørget for 3–0. Men den gang ei. På forbløffende vis klarte Nunez å sette ballen utenfor stengene.

Da han ikke hadde det i seg å gjøre det på egen hånd tok Nunez på seg servitør-rollen da han gjorde jobben enkel for Salah. Egypteren satte enkelt inn kampens siste og 3–0.

Sist gang Liverpool tapte mot Aston Villa var i oktober 2020. Det minnet sitter nok fremdeles dypt i for The Reds. Den gang røk de på et brutalt 2–7-tap på Villa Park.