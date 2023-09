Smerud tar over kvinnelandslaget i fotball midlertidig

Leif Gunnar Smerud (46) får utfordringen med å lede Norge til sommer-OL i Paris.

Publisert: 05.09.2023 13:56 Oppdatert: 05.09.2023 14:27

Smerud skal trene Norge ut 2023. Før helgen ble klart at Hege Riises tid som landslagssjef var over etter et drøyt år – og et VM i sommer preget av støy. Norge ble slått ut i åttedelsfinalen mot Japan.

– Leif Gunnar var et naturlig valg, og vi er svært tilfredse med at han skal lede Norge i høstens Nations League, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Norge skal møte Østerrike i Nations League 22. september på Ullevaal. Fire dager senere venter Portugal borte. Norge er også i gruppe med Frankrike. Totalt skal det spilles seks kamper før jul.

Fakta Norges landslagstrenere Disse har ledet det norske fotballandslaget for kvinner: * Leif Gunnar Smerud (midlertidig) * Hege Riise (2022–2023) * Martin Sjögren (2017–2022) * Leif Gunnar Smerud (midlertidig, 2016) * Roger Finjord (2015–2016) * Even Pellerud (2012–2015) * Eli Landsem (2009–2012) * Bjarne Berntsen (2005–2009) * Åge Steen (2000–2004) * Per-Mathias Høgmo (1996–2000) * Pellerud (1989–1996) * Erling Hokstad og Dag Steinar Vestlund (1986–1989) * Hokstad (1983–1985) * Per Pettersen (1978–1982) Fakta: NTB Vis mer

Nations League brukes som kvalifisering til OL i Paris sommeren 2024. Vinnerne av fire grupper møtes til to semifinaler, deretter en finale. Begge finalelagene er kvalifiserte for OL. Dersom vertsnasjon Frankrike går til Nations League-finale, vil vinneren av «bronsefinalen» også få spille OL.

Norge vant OL i 2000, men har ikke vært med i den prestisjetunge turneringen siden 2008.

Smerud ledet U21-landslaget for herrer fra 2014 frem til sommerens EM. Norge røk ut i gruppespillet og Smerud måtte tåle kritikk fra egen tropp. Han var i 2009 assistenttrener da Norges kvinnelandslag tok bronse i EM og var midlertidig trener for laget en periode i 2016.

– Leif Gunnar er en erfaren og dyktig fotballtrener som kjenner norsk landslagsfotball ut og inn gjennom sine mange år i NFF. Han er metodisk, proaktiv og systematisk i tilnærmingen. I tillegg har han også erfaring i å steppe inn på kort varsel og levere. Det viste han da han ledet det såkalte «Nødlandslaget» i 2020, sier Lise Klaveness.

Resten av støtteapparatet rundt landslaget skal bli klart i løpet av denne uken.

– Jeg er glad og stolt over å få tilliten til å hjelpe NFF og kvinnelandslaget, når de nå står uten hovedtrener. Egentlig var jeg klar for klubblivet etter mange år med landslag, men å bidra nå i høst med viktige Nations League-kamper bare noen uker unna kjennes som en spennende og meningsfull utfordring, sier Smerud.

Han gleder seg til å møte spillerne, men er klar på at det blir en tøff utfordring som «krever noe ekstra av alle» og roser nivået på kvinnefotballen.

– Jeg ser frem til å bygge videre på den norske tradisjonen med sterke kollektiv som grunnmur, men ønsker å forløse den rå individuelle spisskompetanse som finnes i dette laget. Jeg ønsker å skape ett lag – en gjeng – med sterke bånd til hverandre, med tydelig spilleglede, mot og vilje – på trening og i kamp, sier Smerud.