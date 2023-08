Sjekk forskjellen: Nå vrakes Rekdals favoritter

Flere av Kjetil Rekdals mest betrodde spillere i Rosenborg er enten solgt, lånt ut eller benket etter at Svein Maalen overtok.

GJENFØDT: Rasmus Wiedesheim-Paul var langt unna startplass i Kjetil Rekdals Rosenborg. Da Ole Sæter ikke kunne spille mot Aalesund fikk svensken starte under Svein Maalen. Sverre Nypan (bak) hadde nok spilt mye uansett hvem som var trener. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 13:56

Torsdag formiddag ble Sam Rogers klar for Lillestrøm, og han går inn i rekken av «Rekdal-spillere» som forlater Rosenborg.

Siden Kjetil Rekdal fikk sparken i midten av juni, har flere spillere gått fra mye spilletid til minimalt med spilletid - og omvendt.

Leo Cornic, Morten Bjørlo og Sam Rogers var alle på topp-ti-listen over spillere med mest spilletid under Rekdal i første halvdel av sesongen.

Nå er de henholdsvis benket, lånt ut og (snart) solgt.

På den andre siden har en spiller som Adrian Pereira blitt tilnærmet fast på laget under Svein Maalen.

NY SJEF: Svein Maalen er trener i Rosenborg ut året. Vis mer

Adam Andersson har kommet tilbake fra lån i dansk fotball og spilt de fire siste kampene fra start. Mot Aalesund i forrige runde var Rasmus Wiedesheim-Paul tilbake i startelleveren, etter å ha slitt benken på lån i HamKam i vår.

Spissene Agon Sadiku og Oscar Aga, begge hentet i vinter for å erstatte Casper Tengstedt, er begge lånt ut. Begge slet med manglende spilletid også under Rekdal.

– Formasjonsendringen gjør at det dukker opp nye roller som vi ikke har hatt før. Da er det noen roller som forsvinner, mens det er andre vi får mer behov for, sier RBK-trener Svein Maalen til VG.

Rosenborg har gått fra Rekdals 3–5–2 til en mer klassisk 4–3–3 slik mange husker RBK fra glansdagene.

Samtidig har Rosenborg fått tilbake spillere som Ole Sæter og Isak Thorvaldsson fra skader. Markus Henriksen pådro seg en skade i slutten av juni som holder ham ute hele sesongen.

– Vi var tydelige fra starten på at det kom til å skje forandringer. Det er store forandringer, fordi det er bygd mot en annen måte å spille fotball på. Det var aldri aktuelt for oss å sette opp formasjon og lag ut fra hvem man har tilgjengelig til enhver tid. Vi skal ha spillere som besetter rollene i måten vi ønsker å spille, sier Maalen.

Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård måtte gå som Rosenborg-trenere etter elleve runder av årets eliteserie. Vis mer

Han mener det handler om at noen av kravene i de forskjellige rollene er forandret fra tidligere.

– Vi har vært ganske rå på at vi ikke tar mye hensyn til status og sånne ting. Vi har gått inn og valgt de spillerne vi mener kan løse rollene på laget best. Det har vi vært tydelig på fra dag 1. Så har vi hatt en nedadgående kurve, og vi trengte en endring. Dermed blir det litt brutalt for en del spillere, sier Maalen.

– Men det er min jobb å sette laget først, legger han til.

På de første elleve kampene denne sesongen tok Rosenborg 1,18 poeng i snitt per kamp under Rekdal.

Det poengsnittet er økt til 1,66 på ni kamper med Maalen. Til helgen venter Tromsø på bortebane.

