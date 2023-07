Marerittstart for Geir Bakke i Vålerenga: – Vi har nok å jobbe med

VALLE (VG) (Vålerenga - Molde 0–4) Etter en kaotisk uke ble det en verst tenkelig start på Geir Bakke-æraen i Vålerenga.





Etter den kontroversielle overgangen fra Lillestrøm til erkerival Vålerenga ble det en fryktelig debut for hovedstadsklubbens nye trener.

Molde forverret hovedstadslagets grusomme statistikk på hjemmebane og slo VIF hele 4–0. Vålerenga har kun én hjemmeseier på syv kamper så langt i 2023.

– Vi har nok å jobbe med fremover, det har vi, sier Bakke til TV 2.

– 0–5, 0–6 eller 0–7 hadde vært verre. Det er tre poeng det blir spilt om i dag, og vi slipper inn for enkle mål. Vi har mye av banespillet før pause. Samtidig flytter vi opp mye folk og lever farlig på overgangene til Molde, hvor de er sylskarpe. Hadde det stått 0–1 til pause, hadde vi hatt bedre muligheter, sier den nye VIF-treneren til VG.

– Jeg er skuffet over at vi ikke produserer mer selv og kanskje scorer et mål eller to. Vi skulle selvsagt ønske det var litt jevnere, fortsetter Bakke.

Molde-trener Erling Moe roser Vålerengas nye trener, og er klar på at den tidligere VIF-assistenten er rett mann for jobben.

– Gi mannen litt tid. Han er en god kar og en god fotballtrener, så det blir helt sikkert bra for Vålerenga, sier Moe til VG i dette intervjuet:

Kun 55 sekunder tok det før VIF røk på sitt første baklengsmål under 53-åringens ledelse:

Eric Kitolano bredsidet inn sin første Molde-scoring fra kloss hold.

– Det var deilig. Vi hadde lyst til å gå ut med energi og drepe entusiasmen de hadde med ny trener, så det var veldig deilig, sier Kitolano til VG.

I kampens 40. minutt snek venstreback Kristoffer Haugen seg bak VIF-forsvaret, mottok en strøken pasning fra midtstopper Eirik Haugan og satte 2–0.

Fire minutter senere fikk Kristian Eriksen æren av å avslutte et praktfullt Molde-angrep og gi gjestene 3–0 til pause.

Se målene øverst i saken.

SCORING-GLIS: Eric Kitolano sendte Molde i ledelsen med sitt første Eliteserie-mål for romsdalingene. Vis mer

Og et formsterkt Molde-lag fortsatte å herje etter hvilen:

Petter Strand klønet det til i eget felt da han sparket ballen opp i egen hånd. Dommer Daniel Higraff pekte på straffemerket, og Emil Breivik kunne enkelt øke til 4–0.

Seieren gjør at romsdalingene klatrer til tredjeplass tredjeplassForan Viking på målforskjell, men Viking har spilt to kamper færre. i Eliteserien.

Molde-vingen har slitt med skade siden i fjor og var tilbake for de regjerende seriemesterne for første gang siden april 2022. Ulland Andersen kom inn i det 87. spilleminutt.

Vålerenga er kun ett poeng over nedrykksstreken, og kan havne under den om Sandefjord slår LSK søndag.

Hjemmefansen fikk likevel med seg et lite lyspunkt fra oppgjøret: tidlig i andre omgang fikk Christian Borchgrevink sine første minutter for de blå siden desember 2021.

Høyrebacken har slitt med en kneskade i lang tid.