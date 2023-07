Viking tok sin sjette seier - tilbake på annenplass i Eliteserien

(Viking - Aalesund 3–1) Seierstoget Viking dundrer videre i Eliteserien. Nå er de mørkeblå på skuddhold til serieleder Bodø/Glimt.

VIKINGER PÅ TOKT: David Brekalo og resten av Viking-laget henger godt med i toppen av Eliteserien. Vis mer

Etter halvspilt sesong ligger Viking på 2.-plass i Eliteserien. Opp til serieleder Bodø/Glimt er det «kun» ni poeng og Viking har en kamp mindre spilt.

Skulle siddisene vinne sin hengekamp vil de være seks poeng bak Glimt med like mange kamper spilt. 6. august møtes de to i Stavanger - og en Viking-seier kan gjøre at avstanden mellom de to kun er på tre poeng.

– Nå skal vi hvile godt og ha fokus på kampen mot Brann. Vi har satt oss selv i en god posisjon, men vi er bare halvveis og vi har en fin gjeng som skal jobbe videre. Vi ser ikke bakover, vi ser kun framover, sier kaptein Zlatko Tripic til TV 2 etter kampslutt.

Oppgjøret mot tabelljumbo Aalesund startet som perfekt for høytflyvende siddiser da midtstopper David Brekalo fikk lurt en heading forbi keeper Sten Grytebust og ga Viking 1–0.

I perioden etter ledermålet var det de mørkeblå som hadde mest å by på fremover - og i det 36. minutt var det kun metallet som sto i veien for 2–0 da Harald Nilsen Tangen banket ballen i tverrligger.

Men der det kun ble nesten for Viking hadde «Tangotrøyene» marginene på sin side like etter:

Erlend Segberg var først på en corner og headet ballen i tverrligger - før den spratt rett tilbake til sørlendingen og inn i mål.

UTLIGNINGEN: Keeper Patrick Gunnarsson må fortvilet seg Erlend Segberg sette 1–1 på SR-Bank Arena. Vis mer

Viking slet lenge med å skape de store sjansene på et defensivt solid AaFK, men 20 minutter før fulltid ble det ny jubel for hjemmefansen:

Et langt utspark fra keeper Patrick Gunnarsson endte i en løpsduell der Markus Karlsbakk haaLars-Jørgen Salvesen. Dommer Svein Tore Sinnes pekte umiddelbart på straffemerket.

Aalesund-spillerene protesterte heftig på avgjørelsen, og reprisene viste at Karlsbakk fikk en dytt i ryggen fra Salvesen like før han rev ned Viking-spissen, men VAR så ingen grunn til å gripe inn på avgjørelsen til dommer Sinnes.

STRAFFEN: Vis mer

Fra 11-meteren banket kaptein Zlatko Tripic inn 2–1.

Da gikk luften litt ut av Aalesund-ballongen - og i tilleggstiden kontret Viking og Tripic inn en 3–1 og de mørkeblås sjette strake seier.

En lignende rekke har ikke Viking hatt siden 1991, da klubben tok seriegull for foreløpig siste gang.

6. august tar Viking imot Glimt i Stavanger - der en hjemmeseier virkelig kan skape spenning i gullkampen.

Aller først skal Viking bryne seg på Brann i vestlandsderby søndag 30. juli. Samme kveld skal Bodø/Glimt møte erkerival Tromsø.