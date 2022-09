Skaden mindre alvorlig enn fryktet for Hegerberg

Ada Hegerbergs røntgen ga positive nyheter etter smellen mot Belgia.

SMERTER: Ada Hegerberg måtte hjelpes av banen og var i tydelige smerter etter smellen mot Belgia.

3. sep. 2022

«Hegerberg var natt til lørdag på røntgenundersøkelse av det venstre beinet etter skaden hun pådro seg i kampen mot Belgia. Det ble ikke funnet brudd.»

Det skriver NFF i en pressemelding lørdag.

Det kommer samtidig frem at hun ikke spiller med denne samlingen.

– Det er positivt at det ikke ble påvist brudd. Hun har imidlertid fått et såpass kraftig spark, at beinet trenger å leges, sier landslagslege Said Tutunchian.

Landslaget møter Albania tirsdag.

Angriperens fot ble hengende igjen etter en duell med Belgias Amber Tysiak i går. Den norske spissen hadde tydelige smerter i det hun ble liggende på gresset. Hun måtte ha hjelp av banen og forlot stadion på krykker.

Mange fryktet nok et nytt langvarig skadeavbrekk for spissen. Hegerberg, som røk korsbåndet i januar 2020, var først tilbake på fotballbanen i oktober i fjor etter at hun også pådro seg et tretthetsbrudd - som hun også gjorde i 2019.

Tidligere i år gjorde spissen fra Sunndalsøra comeback for landslaget etter å ha takket nei til spill med flagget på brystet siden 2017.