Glimt med tidenes kjøpefest: – Helt sykt i norsk målestokk

Bodø/Glimt har i sommer stått for tidenes kjøpefest i norsk fotball. Bent Skammelsrud, som var med på Rosenborgs Europa-eventyr, synes det er positivt – men kommer også med en advarsel.

PENGENE FLYR UT – SPILLERNE FLYR INN: Lars-Jørgen Salvesen, Marius Lode, Patrick Berg og Alfred Grønbæk er alle hentet inn til Glimt dette overgangsvinduet.

Lars-Jørgen Salvesen, Albert Grønbæk, Julian Faye Lund, Lucas Kubr, Nino Zugelj, Patrick Berg og Marius Lode har alle flyttet nordover.

Eksakt hvor mye penger som går sørover, er uvisst, men basert på summer VG og andre medier har operert med, snakker vi om en total på opp mot 90 millioner kroner i spillerkjøp.

Fakta Medier: Så mye har Bodø/Glimt betalt for kjøpefesten Lars-Jørgen Salvesen: Minst 10 millioner kroner, med en totalpakke på 13 millioner, ifølge VGs opplysninger. Hentet fra Strømsgodset. Albert Grønbæk: 26 millioner kroner, ifølge danske B.T. Hentet fra Aarhus. Dette er mer enn hva Rosenborg ga for John Carew i 1999, som skal ha vært 23 millioner kroner – og overgangsrekord inntil nå. Patrick Berg: «Mer enn Grønbæk», ifølge VGs opplysninger – og dermed nok en rekordovergang. Franske medier har operert med en sum på 40 millioner kroner, så summen er trolig i intervallet 30 – 40 millioner kroner. Hentet fra Lens. Julian Faye Lund: Overgangssum ikke kjent. Hadde et halvt år igjen av kontrakten i Rosenborg. Nino Zugelj: Rundt 10 millioner kroner, ifølge Nettavisen. Marius Lode: Gratis overgang. Lode ble fristilt fra Schalke 04 i midten av august. Lucas Kubr: Gratis overgang fra St. Truiden, ifølge Transfermarkt. Sum: Mellom 80 og 90 millioner kroner. I tillegg kommer signeringsbonuser (til spilleren) og agenthonorar, og økte lønnskostnader. PS! Glimt har solgt Victor Boniface for rundt 20 millioner kroner. Sebastian Tounekti er solgt til Haugesund. Vis mer

– Vi kommenterer aldri sånne summer, sier Glimt-styreleder Inge Henning Andersen.

– I norsk målestokk er det helt sykt, men på det internasjonale markedet er fem spillere til hundre millioner et piss i havet. Og Bodø/Glimt kjøper for egne penger, det er ikke snakk om lånte penger, poengterer Bent Skammelsrud, som var en sentral del av Rosenborgs Champions League-eventyr.

Han tar det som et klart signal på at Bodø/Glimt på kort sikt har mål om å komme seg videre fra Europa League-gruppespillet – og på lengre sikt skal til Champions League.

– Taket er ikke nådd ennå. Det er positivt. Samtidig blir det et skille i Norge, men da blir det opp til de andre lagene å bli like gode, sier han.

– Er det bra at de investerer i det sportslige?

– Det er helt topp at de har mulighet til å gjøre det. Det hadde vært enkelt å si at Patrick Berg blir altfor dyr, men dette viser at de satser, og vil noe med det.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener konkurrentens pengebruk er bra for norsk fotball.

– Prisene går opp, det kommer en sterkere TV-avtale nå, og norske klubber kan konkurrere på en tøffere hylle. Hvis det som står i mediene er riktig, tror jeg faktisk at Glimt utkonkurrerte Standard Liège på Patrick Berg. Det løfter norsk fotball, fastslår VIF-treneren.

Han mener det bidrar til at norske spillere heller spiller i Eliteserien enn å gå til midt-på-treet-klubber i Nederland.

– Glimt har økonomi til å gjøre det. De kjøper for å sikre at de skal være der de er, mener Vålerenga-sjefen.

På spørsmål om hvorfor Glimt velger kjøpefest-strategien, og om det er dette som skal løfte klubben til nye høyder, svarer styreleder Inge Henning Andersen dette:

– Vi ser ikke langt frem i tid. Nå får vi en god og bred stall som fungerer optimalt. Vi skaper god konkurranse om samtlige plasser. Vi kan fortsatt bare starte med elleve spillere, men konkurransen får vi igjen for hver eneste dag på trening.

Skammelsrud kommer med en liten advarsel:

– Problemet kommer den dagen man ikke kommer til Europa og man fortsatt har de samme utgiftene – da skal de ikke så mye til at alt ramler. Når du satser stort er du avhengig av å være i Europa, sier han.

– Vi skal tåle «rainy days» også. De vi har hentet, er unge, lovende spillere. Det er fortsatt omsetningsbare, svarer Glimt-styrelederen.

Patrick Berg ble mottatt som en helt da han kom hjem til Bodø, som det dyreste kjøpet til en norsk klubb noensinne, etter et «mislykket» opphold i franske Lens.

– Alle synes det (at det var mislykket). Jeg husker det selv da jeg kom hjem fra Bayer Leverkusen. Selv om det var spesielle omstendigheter for meg, og ikke sportslige, så kommer du i folks øyne hjem med halen mellom bena. Men jeg ser ikke sånn på det. Noen steder matcher ting veldig godt, men andre steder har ikke treneren tro på deg. Man må legge bort de stemplene. Man kan spille god fotball i Norge også, sier Skammelsrud, som selv vendte hjem for å være pappa etter et samlivsbrudd.

Han tror kjente forhold i Bodø vil gjøre godt for Berg.