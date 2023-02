Forvirring om Amor Layouni - oppført som solgt i NFF-register

Den svensk-tunisiske kantspilleren Amor Layouni (30) er lenge blitt koblet vekk fra Vålerenga. Nå kan det se ut til at kantspilleren er klar for australsk fotball - men agenten avviser dette.

TIL AUSTRALIA?: Amor Layouni ryktes vekk fra Oslo og Vålerenga.





07.02.2023 13:40 Oppdatert 07.02.2023 14:48

I NFFs register over overganger i norsk fotball fremkommer det nemlig at 30-åringen tilynelatende melder overgang til Western Sydney Wanderers.

Verken Vålerenga eller den australske klubben har omtalt overgangen på sine nettsider. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra VIFs sportssjef Joacim Jonsson tirsdag.

– Amor Layouni er absolutt ikke blitt solgt til Sydney eller noen annen klubb. Han har en gyldig avtale med Vålerenga frem til 31.12.23. Akkurat nå befinner han seg i Sverige av personlige årsaker, skriver Layounis agent Michael Kallbäck i en SMS til VG.

I NFFs register har Amor Layouni meldt overgang fra Vålerenga Fotball Elite til Western Sydney Wanderers.

Overgangsansvarlig i NFF, Kristian Skjennum, sier følgende til VG:

– Vi registrerer ikke en overgang før det er gitt en godkjennelse fra den norske klubben. Jeg kan ikke gi noen flere detaljer enn det. Papirene skal være godkjent av klubben, sier han til VG.

Vålerenga reiser på treningsleir til Marbella på onsdag. Layouni blir ikke med dit, bekrefter VIF-trener Dag-Eilev Fagermo overfor Dagsavisen.

Det var rett før det internasjonale overgangsvinduet stengte at Amor Layouni uteble fra Vålerengas trening. Det skjedde etter at hovedstadsklubben avslo et tilbud på kantspilleren fra den kypriotiske klubben Pafos, ifølge TV 2.

Dagen derpå møtte flere norske medier opp på VIFs trening. Layouni var ikke å se.

– Layouni kommer snart på trening, så diskuterer vi det internt. Det er en personalsak, sa Jonsson den gang.

– Så han blir i Vålerenga?

– Han blir i Vålerenga, det er riktig, sa Jonsson.

– Hvor lenge?

– I utgangspunktet ut 2023. Så er det jo fotball så klart, men det er ut 2023 i utgangspunktet, avsluttet Jonsson.

Layouni har tidligere spilt for både Elverum og Bodø/Glimt i norsk fotball. Han kom til Vålerenga fra egyptiske Pyramids FC i 2021.