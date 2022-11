Klaveness etter Doha-tale: – Er ikke lenger interessant for FIFA

NFF-president Lise Klaveness har ikke snakket med FIFA-president Gianni Infantino siden hun gikk på talerstolen i Qatar i mars.

PRATET PAMPENE MIDT IMOT: Lise Klaveness, her på vei ned fra talerstolen i Doha i mars.

16 minutter siden

Det forteller hun i den nye dokumentaren «Kampen om sannheten», som er laget av nettstedet Fotball.TV arrow-outward-link .

Det har gått et halvt år siden Klaveness reiste seg på FIFA-kongressen i Doha. Der pratet hun FIFA og Qatar midt imot. Det vekket oppsikt over store deler av verden. arrow-outward-link

VM-arrangøren lot seg tydelig irritere av det den norske fotballtoppen sa, som du kan se her:

– Etter det har jeg ikke snakket med Gianni (Infantino) i det hele tatt. Jeg snakket med ham dagen før talen, og han ringte meg da jeg ble valgt til NFF-president. Det er ikke sikkert det stemmer, men jeg opplevde at FIFAs toppledelse var veldig interessert i engasjementet vårt og det faktum at jeg var en nyvalgt kvinnelig president. Men at det ikke har vært noen interesse etter talen, sier Klaveness.

Dokumentaren tar både for seg den norske diskusjonen om boikott av fotball-VM i Qatar, samt forholdene til migrantarbeidere i den lille VM-nasjonen.

– Du har ikke hatt noen kontakt med Infantino etter talen?

– Nei. Men jeg er én av veldig mange presidenter, så jeg har ingen pretensiøse tanker rundt det.

Klaveness forteller om hvordan det var god kontakt før mars 2022. Hun snakket med verdens mektigste fotballeder dagen før hun holdt talen. Og han ringte henne da hun var nyvalgt president i norsk fotball.

- Det var en del kontakt i forkant. Og det ble snakket om at jeg kunne engasjere meg i FIFA-strukturen rundt menneskerettigheter. Mitt inntrykk er at der er jeg ikke lenger interessant for FIFA, sier hun.

VG var tidligere i høst til stede i Europarådet, da Klaveness nok en gang utfordret FIFA og Qatar på spørsmål knyttet til VM og menneskerettigheter. 41-åringen innrømmet da at jobben som styreleder for norsk fotball har blitt annerledes enn hun så for seg.

Og hun bekreftet at engasjementet kommer med en pris. arrow-outward-link

I dokumentaren «Kampen om sannheten» uttrykker hun også skepsis til å jobbe for en plass rundt styrebordet i UEFA:

– Norsk fotball har i sin internasjonale strategi at vi skal det. Presidenten skal ha ambisjoner på vegne av norsk fotball og forsøkte å komme seg inn i styrer. Personlig er jeg sterkt i tvil, fordi veien fremover er lang. Det er krevende.

– Annenhver uke tenker jeg at «Vil jeg egentlig det?». Veien frem er lang. Ikke det at Norge nødvendigvis alltid skal forandre verden, men jeg vil nok først inn når plattformen er god. Når stemmen vår har en plass, sier hun.

Lise Klaveness reiser til Doha og fotball-VM i Qatar i forkant av mesterskapet, men skal ikke overvære kamper fra tribuneplass.

– Vi drar for å være følge opp tiltakene på stedet. Vi håper å treffe andre forbund og relevante organisasjoner, selv om det ikke er lett når VM er sparket i gang, sier hun til VG.

Klaveness reiser sammen med generalsekretær Karl-Petter Løken.

Fotball-VM i Qatar starter 20. november, og avsluttes 18. desember.