Takker Brann-fansen for at drømmen ble virkelig

Dagen etter opprykket er Brann-spillerne både glade og ydmyke. – Supporterne har en veldig stor del av æren, sier Fredrik Pallesen Knudsen.

Det var lite som tydet på at spillerne var mett på suksess etter gårsdagens opprykk. Tenningsnivået var høyt på dagens trening.

15 minutter siden

– Det var ingen som hadde trodd dette på forhånd. Å rykke opp syv runder før serieslutt er bare noe du drømmer om, sier Fredrik Pallesen Knudsen.

Han smiler i kapp med solen over gressbanen på Nymark dagen etter at opprykket til Eliteserien ble klart, og legger ikke skjul på hvor mye supporterne har betydd for at drømmen skulle gå i oppfyllelse.