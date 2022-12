AP: Fotballegenden Pelé er død

Fotballikonet Pelé er død etter lengre tids sykdom. Han ble 82 år gammel.

DØD: Pelé er regnet som en av tidenes beste fotballspillere. Han scoret 77 mål på 92 landskamper for Brasil.





Det bekrefter agenten Joe Fraga nyhetsbyrået AP.

Den brasilianske fotballegenden har hatt problemer med helsen siden han ble innlagt på sykehus med tarmkreft i fjor. Etter å ha blitt operert for et år siden var 82-åringen innom intensivavdelingen, men ble senere skrevet ut.

Siden har han vært inn og ut av sykehuset.

I begynnelsen av måneden ble han igjen innlagt med hevelser i kroppen og tegn på hjertesvikt på et sykehus i São Paulo.

Da ble det meldt at 82-åringen hadde sluttet å respondere på cellegiften i forbindelse med kreftdiagnosen.

Han ble dermed flyttet til lindrende behandling. Det er ofte forbundet med at livet nærmer seg slutten.

Lille julaften publiserte Pelés datter, Kely Nascimento, et bilde på Instagram hvor hun holdt rundt sin far med teksten «Vi er fortsatt her, i kampen og i troen».

Fakta Fakta om Pelé * Fullt navn: Edison «Edson» Arantes do Nascimento * Født: 23. oktober 1940 * Fødested: Três Corações, Brasil * Klubber: Santos, New York Cosmos * Scoret totalt 1283 mål i karrieren * Verdensmester i fotball tre ganger: 1958, 1962 og 1970 * Scoret 12 mål og ti målgivende pasninger i VM-sammenheng * Vant seks seriemesterskap og Copa Libertadores to ganger med Santos * Ble ligamester med New York Cosmos i USA i 1977 * Scoret 77 mål på 92 landskamper for Brasil. Kilde: NTB Vis mer

3. desember la Pelé selv ut dette på sin Instagram-profil:

– Mine venner, jeg vil berolige og holde alle positive. Jeg er sterk og har masse håp, og vil følge behandlingen som planlagt. Jeg vil takke hele det medisinske teamet og sykepleierne for all omsorg jeg har fått, skrev han på Instagram.

– Jeg har mye tro på Gud og hvert kjærlighetsbudskap jeg mottar fra dere over hele verden holder meg full av energi, fortsatte 82-åringen.

Han skrev også at å se Brasil under verdensmesterskapet i Qatar hadde samme effekt.

Pelé ble hyllet av brasilianerne i VM-kampene mot Kamerun og Sør-Korea:

STØTTE: Brasil-spillerne gjorde denne markeringen etter seieren over Sør-Korea i fotball-VM.

I sin tid var Pelé ansett som verdens beste fotballspiller, og han trekkes ofte frem når det debatteres hvem som er tidenes beste fotballspiller – sammen med spillere som Diego Maradona, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Han vant VM tre ganger med Brasil i 1958, 1962 og 1970.

Ingen andre fotballspillere enn Pelé har vunnet fotball-VM tre ganger.

Han er tidenes yngste målscorer i en VM-kamp (17 år og 239 dager) og tidenes yngste spiller (17 år og 249 dager) i en VM-finale. Rekordene ble henholdsvis satt mot Wales og Sverige i VM i 1958.

Péle tilbrakte nesten hele fotballkarrieren i brasilianske Santos (1956–74) før han spilte to år i New York Cosmos (1975–77), hvor han avsluttet karrieren.