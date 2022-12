Fransk storavis: Mathias Pogba løslatt etter utpressingssaken

Mathias Pobga har sittet i fengsel siden midten av september for utpressingssaken mot blant andre broren Paul Pogba. Fredag melder Le Parisien at 32-åringen er løslatt.

BRØDRE: Mathias (t.v.) og Paul Pogba i desember 2019.

23. des. 2022 12:21 Sist oppdatert 14 minutter siden

Saken oppdateres.

17. september ble Mathias Pogba og tre andre personer tiltalt og fengslet etter at fransk politi innledet en etterforskning av utpressing mot Juventus-spiller Paul Pogba.

Siden har Mathias Pogba sittet på varetektsfengselet i Villepinte, nord-øst i Paris. Fredag skal han imidlertid ha blitt løslatt, ifølge opplysninger til den franske storavisen Le Parisien.

27. august publiserte Mathias Pogba en video i sosiale medier, som inneholdt trusler mot flere personer.

– Jeg kunngjør at jeg snart vil komme med store avsløringer om min bror, Paul Pogba, hans advokat, venn og kompanjong Rafaela Pimenta – som Paul kaller for hans «andre mor». Som om én ikke var nok, sa Mathias Pogba i den overraskende videoen.

Dagen etter at videoen ble publisert ga Paul Pogba, Rafaela Pimenta og Yeo Moriba – mor av Mathias og Paul – en felles uttalelse i italienske medier der de omtalte det Mathias’ utsagn som trusler over tid.

– Mathias Pogbas siste uttalelser i sosiale medier er dessverre ingen overraskelse. De kommer i tillegg til trusler og et gruppeorganisert utpressingsforsøk mot Paul Pogba, sa de da.

I september hevdet Paul Pogba at han hadde blitt utpresset for rundt 130 millioner kroner, ifølge AFP. Samtidig insiserte Mathias Pogbas advokat Yassine Bouzrou at hans klienkt ikke hadde begått noen straffbar handling.