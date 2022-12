De så datteren bli headet rett ned på fotballbanen. I fire uker var alt svart for Tuva Hansen (25).

Bryne (BT): Hun skjøt Norge til VM og er på vei fra Brann til en av Europas største klubber. Men for Tuva Hansen kunne karrieren vært over før den startet.





17 minutter siden

Datteren lå på gresset foran mål og ristet. Fra sidelinjen så de legen springe ut til henne.

Foreldrene ble vitne til alt fra tribunen. De hadde reist til Polen for å følge 16-åringen sin mens hun spilte EM-kvalifiseringskamp mot Østerrike.

Tuva Hansen hadde hoppet opp for å stoppe et innlegg fra venstre, og ble truffet av motspilleren som kom mot henne med voldsom kraft.

Hun gikk rett i bakken.

Tiden etter var mørk for familien Hansen.

– Det var forferdelig. Helt grusomt, sier mor Rita Hansen.

Det er foreldrene Hugo og Rita Hansen som husker kampen da datteren fikk en heftig smell i hodet best. – Det var tøft å se henne ligge på banen, sier de.

– Sov på tribunen

Tuva er attpåklatten i søskenflokken på tre i fotballfamilien fra Jæren. Mor Rita og far Hugo har spilt fotball. Det har også søsknene Cato og Hege.

BT møter dem alle i barndomshjemmet på Bryne, fordi Tuva er kåret til årets idrettsnavn i Bergens Tidende.

Kun to kvinnelige fotballspillere har fått utmerkelsen før henne, Gro Espeseth i 1995 og Trude Stendal i 1986.

– Wow! Dette er stort, sier Tuva. Hun mottar også en pengepremie på 25.000 kroner fra BT.

– Veldig kjekt, sier foreldrene.

Fakta Tidligere vinnere av årets idrettsnavn 2021: Kristian Blummenfelt

2020: Kjetil Knutsen

2019: Sjur Røthe

2018: Håvard H. Lorentzen

2017: Håvard H. Lorentzen

2016: Kristoffer Brun

2015: Johannes T. Bø

2014: Cecilia Brækhus

2013: Nils Jakob S. Hoff

2012: Tommy Urhaug

2011: Alexander Dale Oen

2010: Alexander Dale Oen

2009: Trond Nymark

2008: Alexander Dale Oen

2007: Sportsklubben Brann

2006: Lars Bystøl

2005: Rune Stordal

2004: Terje Hauge

2003: Trond Mohn

2002: Kjell Tore Solvang

2001: Kari Traa

2000: Liv Grete Poirée

1999: Mia Hundvin, Mette Davidsen og Kjersti Grini

1998: Thomas Kristiansen

1997: Kurt Asle Arvesen

1996: Sportsklubben Brann

1995: Gro Espeseth

1994: Kjell Storelid

1993: Cecilie Leganger

1992: Kristen Skjeldal

1991: Grete I. Nykkelmo

1990: Kim og Cecilie Rygel

1989: Eirik Kvalfoss

1988: Håkon Henne

1987: Morten Ivarsen

1986: Trude Stendal Vis mer

Fotballeventyret startet på Rosseland.

For Tuva var det helt naturlig å gå i fotsporene til søsknene. Selv om hun ikke viste så mye interesse for idretten før hun selv startet.

– Hun pleide å sove på tribunen da vi spilte kamper, sier Cato og Hege.

– Tuva ble bare dratt med på idrettsarrangement, men hun likte bedre å gjøre andre ting enn å se på, sier moren.

Slik er det fortsatt. Forsvarsspilleren er ikke særlig interessert i å se på fotball, hun vil helst spille selv.

Da søsknene Hege, Tuva og Cato begynte å spille fotball, var det grusbane på Rosseland. Det er mange år siden, og mye har skjedd siden da.

Selv om hun kommer fra en fotballfamilie med flere profesjonelle spillere å se opp til, har hun aldri følt et press for å bli god.

– Det er mange andre ting som kan være kjekt å gjøre i livet. Hvis du ikke trives, så finn noe annet å drive på med, sier faren.

– Du hører hvor jeg har personligheten min fra, sier Tuva.

Selv om hun er minstejenten i flokken, er hun nå på vei til å bli størst.

Tuva er klar for storklubben Bayern München. Det var det ikke alle som trodde kom til å skje i tiden etter hodesmellen i Polen.

Selv husker hun kun at ambulansepersonell tok på henne nakkekrage.

Minnene fra barndommen er borte.

De er det foreldrene og søsknene som må fortelle henne om.

Tuva er syv år yngre enn søsteren Hege og ni år yngre enn broren Cato. Det meste hun vet om sin egen barndom har de fortalt henne.

Fire uker i mørket

Hun slet med å komme tilbake til hverdagen. Det ble ikke enklere å komme tilbake på fotballbanen.

– I sin første kamp etter skaden besvimte hun helt plutselig, sier moren.

Landslagslegen mente en ny hodesmell kunne bety slutten på karrieren.

Foreldrene var aldri bekymret for at det kom til å skje.

– Hun gikk aldri opp i hodedueller etter skaden, sier moren og ler.

– Hun trenger ikke bli best på hodet, legger faren til.

Tuva og faren Hugo har et svært godt forhold. Før hun skal spille kamp, får hun alltid tre gode råd av han. – Jeg pleier å si at hun må ha det kjekt, sier han.

Nå, ni år etter skaden, er fortsatt de fleste barndomsminnene borte.

Men minnene fra det siste året husker hun godt. Hun kaller dét fantastisk.

– Det har egentlig gått på skinner, sier hun om året da hun tok to gull med bind rundt armen. Norges VM-plass sikret Hansen også.

For andre år på rad kunne kaptein Tuva Hansen feire seriegull.

Tuva Hansen spiller med følelsene utenpå drakten, og det er lett å se hva hun føler.

– Nå må han ta seg en pære

Brann-kapteinen har vent seg til mye mer oppmerksomhet fra mediene det siste året, men sier at hun leser lite av det som blir skrevet.

Da BTs kommentator Anders Pamer sammenliknet henne med de største kapteinene i Branns historie før cupfinalen, ble det for mye for jærbuen.

– Jeg fikk tilsendt saken, og tenkte bare at nå har det klikket. Nå må han ta seg en pære.

Under EM i sommer tok hun et bevisst valg om ikke å lese det som ble skrevet i avisene. Det tror hun var klokt, spesielt da de tapte 0–8 mot England.

I januar reiser Tuva til Tyskland. Hunden Vilja blir igjen på Bryne de første månedene, men duoen blir trolig gjenforent i løpet av våren.

– Vi har aldri vært en sånn tap og vinn med samme sinn-familie, sier søsteren.

– Det er det som gjør henne til en så god spiller. Hun bryr seg så mye og tapene går virkelig inn på henne, legger broren Cato til.

– Jeg pleier bare å sende henne et hjerte når hun taper. Det er ikke alltid så lurt å snakke med henne rett etterpå, hun trenger gjerne litt tid, sier Hege.

Hege Hansen har spilt med søsteren Tuva både i Arna-Bjørnar og i Klepp. Hun er ikke overrasket over at Tuva nå er klar for proffspill i utlandet.

Tuva har allerede flest landskamper i familien, og nå er hun klar for proffspill i utlandet.

Faren Hugo klarte nesten å bli utenlandsproff, han også. Han signerte til og med for den engelske klubben Norwich i 1989, men fikk ikke arbeidstillatelse av britiske myndigheter. Dermed endte han i Rosenborg.

Verken storesøster Hege eller storebror Cato har spilt i utlandet.

– Det er opp et nivå sportslig – og det blir spennende å se om hun takler det, sier faren.

Han ber datteren om å forberede seg på at det kan ta litt tid å venne seg til nivået i den tyske toppklubben.

Selv dro han hjemmefra for å spille toppfotball da han var 17 år. Han dro fra den lille øyen Vega i Nord-Norge til Bryne. Etter tre uker i klubben skrev han i treningsdagboken at han bare burde reise hjem igjen.

– Jeg følte jeg ikke hadde noe her å gjøre. Men det gikk seg til etter hvert, sier han.

For datteren er ikke alt ukjent i den nye klubben. Hun fortsetter sammen med sin tidligere trener Alexander Straus.

Tuva forteller at det første møtet mellom henne og Straus på landslagssamling i 2018, ikke var så hyggelig.

– Han var sur for at seriekampen mellom Sandviken og Klepp ikke hadde gått som han håpet, og at vi utliknet på overtid, sier hun.

Hun forteller at landslagstreneren ble raskt i bedre humør, men påpekte under hele samlingen at det var 90 pluss de måtte spille kampene, ikke bare 90 minutter.

Nå er han en av faktorene som gjorde valget om å takke ja til Bayern München lett.

– Jeg trodde han var en tøffing på grunn av alle tatoveringene, men så møtte jeg de to små hundene hans og skjønte at han kanskje ikke var så tøff likevel, sier Tuva og ler.