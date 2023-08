Klopp om mulig rekordovergang: – Enighet mellom klubbene

Liverpool-manager Jürgen Klopp bekrefter enighet om en overgang for Moisés Caicedo (21). Ifølge flere medier betaler klubben over 1,4 milliarder for Brighton-juvelen.

– Jeg ble fortalt at jeg kunne bekrefte at en enighet er nådd mellom klubbene, sier Jürgen Klopp under en pressekonferanse fredag.

Det vil i så fall være britisk overgangsrekord. Den hittil dyreste overgangen var da Enzo Fernández ble kjøpt fra Benfica til Chelsea for 106,8 millioner pund i januar.

Moisés Caicedo vil koste Liverpool 110 millioner pund, noe som tilsvarer 1,44 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Vi er ikke en klubb med endeløse midler, men vi tenkte ikke på Fabinho før sommeren, og så skjedde det. Så da ga vi det et forsøk, fortsetter Klopp.

Det var de svært velrenommerte David Ornstein i The Athletic og overgangsjournalisten Fabrizio Romano som først meldte om den ventede overgangen.

Ifølge The Athletic holdt Brighton auksjon hvor det høyeste budet ved midnatt trakk det lengste strået i budkampen. Chelsea skal ha gitt seg på 100 millioner pund.

Romano skriver at Caicedo offisielt blir Liverpool-spiller fredag om alt går etter planen.

Dermed kan den ecuadorianske ballvinneren bli klar til søndagens kamp mot nettopp Chelsea.

Liverpool har dermed gjennomført et skikkelig generasjonsskifte denne sommeren. Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Fabinho (Ittihad), Roberto Firmino (Al-Ahli), Naby Keïta (Werder Bremen) og James Milner (Brighton) har alle forlatt klubben.

De er erstattet av Dominik Szoboszlai (Leipzig) og Alexis Mac Allister (Brighton), noe som betyr at Liverpool kan stille med en helt ny midtbanetrio. Ifølge statistikk- og overgangssiden Transfermarkt har Liverpool hentet de to for rett i underkant av 1,3 milliarder til sammen.

Liverpool har dermed fått på plass midtbaneankeret de har jaktet. Den andre spilleren de angivelig har snust på er Southampton-unggutten Roméo Lavia (19), som nå er tilgjengelig og høyaktuell for andre toppklubber i Premier League etter at laget hans rykket ned til Championship denne våren.

Caicedo ble hentet til Europa 1. februar 2021. Ifølge Romano kostet Caicedo kun seks millioner euro da Brighton kjøpte ham fra ecuadorianske Independiente del Valle. Det tilsvarer under 70 millioner kroner med dagens kurs. To og et halvt år senere har verdien skutt i været.

Ifølge The Athletic var tidligere Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær interessert i å hente Caicedo for 4,5 millioner pund før han gikk til Brighton, men Manchester United trakk seg fra avtalen.

