Stortalent klar for Chelsea

Stortalentet Lesley Ugochukwu (19) har signert for Chelsea.

CHELSEA-KLAR: Lesley Ugochukwu i aksjon mot PSG-spiller Vitinha i mars. Vis mer

19-Äringen har signert en syvÄrskontrakt med den engelske storklubben, med opsjon pÄ ett Ärs forlengelse. Klubben bekrefter overgangen pÄ sine hjemmesider.

– Vi er kjempeglade for at Lesley kommer til Chelsea. Han er en imponerende ung spiller som allerede har bemerket seg i Ligue 1. Han har et stort potensiale og vi vet at han kommer til Ă„ utvikle seg videre og bli bedre, forteller sportsdirektĂžrene i klubben Laurence Stewart og Paul Winstanley.

Ugochukwus startdebut i Ligue 1 kom mot storklubben Paris Saint-Germain, hvor han spilte mot blant andre Neymar. Hans fĂžrste opptreden kom mot Dijon i april 2021.

Allerede som ÄtteÄring begynte han i klubbens junior-system, og har siden gÄtt gradene i hjembyens klubb. Han har de to siste Ärene etablert seg selv som en fast spiller i startoppstillingen, og stÄr med 67 opptredener for den franske klubben.