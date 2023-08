Landslagsspillerne vet ikke når de får dra hjem: – Boblen sprakk

AUCKLAND (VG) Norge har kommet seg tilbake til Auckland etter VM-exiten mot Japan, og er nå bosatt på hotellet der de har tilbrakt de fire siste ukene. Der blir landslaget enn så lenge.

UVISS HJEMREISEDATO: Enn så lenge må Maren Mjelde og resten av det norske fotballandslaget bli værende i Auckland i New Zealand, etter at de røk ut av VM mot Japan i åttedelsfinalen. Vis mer

– Hvor lenge vi blir her, kommer an på hvilke fly som er ledig, sier landslagssjef Hege Riise på pressekonferansen i Auckland søndag, dagen etter at Norge røk ut mot Japan i åttedelsfinalen i VM.

Det norske landslaget reiste i en fortropp og en baktropp fra Wellington søndag, selve hovedstaden der åttedelsfinalen ble spilt, og har igjen flyttet inn på hotellet nær havnen i Auckland. Der har de tilbrakt stort sett de siste fire ukene.

Delingen i puljer blir nok for hjemreisen også.

– Jeg tror vi må hjem i puljer, sier Riise.

Skal man tro Frida Maanum var det ikke bare fryd og gammen å være tilbake i byen som ligger mer nord til i New Zealand.

– Jeg tror alle vet den følelsen at man bare vil hjem fra et mesterskap. Men det er slikt som skjer, sier Maanum.

SER FREM MOT FERIE: Arsenal-spiller Frida Maanum, som nå har vridd fokuset inn mot viktige serie- og Champions League-kamper denne høsten. Vis mer

Hun får støtte av Norges kaptein Maren Mjelde, som ennå ikke har rukket å tenke på hva hun skal bruke sin korte ferie på:

– Boblen sprakk litt i går. Jeg har ikke tenkt på noe annet enn at jeg skulle være her. De neste dagene får jeg vite når jeg kommer meg hjem. Det er uvisst ennå, men jeg skal hjem til Bergen. Jeg fikk ikke mye tid der før VM, og det blir generelt lite tid gjennom et år, sier Mjelde.

– Hva er det verste som kan skje med tanke på hjemreisedato?

– Det blir nok at jeg må dra direkte til London og starte sesongen etter å ha vært her i to uker, sier Maanum som spiller til daglig for Arsenal.

Og det er synonymt med sesongen som kommer til å bli for de norske landslagsspillerne.

Det er ikke lang tid mellom en VM-exit og en påfølgende sesongstart. I september starter i tillegg Nations League på kvinnesiden, som gir det norske landslaget en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til OL.

– Det er en belastning, men det er livet som fotballspiller. Man blir ganske vant med det, rart nok, sier Maanum om økningen i antall kamper i løpet av et år.

Hun fortsetter:

– Det var det samme som skjedde i fjor under EM, da jeg visste at jeg gikk inn i en ny sesong med Arsenal. Vi har viktige kamper i Champions League som blir gøy og spennende. Jeg tror det blir godt for alle å koble av nå og komme seg hjem, koble av noen uker, og så vet jeg at energien er der når den trengs, sier Maanum.

– Hva synes du om konseptet?

– Jeg synes det er fint at man får tellende kamper og at man får kamper mot god motstand. Jeg tror det kan bli mer interessant å følge damefotballen på landslagsnivå, med tanke på at man får de kampene. Man vet hvor gøy det er å følge herrene, og man får den spenningen, sier Maanum.

Norge skal møte Frankrike, Portugal og Østerrike i nasjonsligakampene kommende høst og vår. Resultatene fra de kampene vil også ha betydning for om Norge klarer å kvalifisere seg til OL.

– Det blir et spennende konsept. Før så var VM et OL-uttak. Nå har vi en mulighet til, sier Riise.

Mjelde er usikker på om den store økningen i antall kampminutter gjør godt. Men samtidig er hun klar på at tellende landslagskamper er viktig.

– Jeg tror det er en diskusjon, i forhold til belastning. Kanskje det vil øke interessen, for det er tellende kamper, men det gjør også at belastningen blir høyere. Man kan ikke hvile spillere, for da kan det hende at man ryker ut av OL-kvalifiseringen. Det er plusser og minuser, men tellende kamper er noe vi får igjen for når vi går inn i mesterskap, sier Mjelde.