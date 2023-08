Harry Kane starter på benken for Bayern München – kan få debut og første trofé

Lørdag formiddag ble Harry Kane offisielt Bayern München-spiller. Allerede samme dag kan han få sin debut.

KAN DEBUTERE MOT RB LEIPZIG: Harry Kane.

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 20:42

Bayern München møter nemlig RB Leipzig i den tyske Super Cup-finalen som starter 20.45 norsk tid.

Harry Kane, som i løpet av sine mange sesonger i Tottenham aldri vant et trofé, kan dermed vinne på sin første dag som Bayern München-ansatt.

Super Cup-finalen er Tysklands versjon av Community Shield, hvor fjorårets liga- og cupmester til en finale i forkant av ny Bundesliga-sesong.

Bayern-manager Thomas Tuchel har valgt en fronttrio bestående av Mathys Tel, Serge Gnabry og Leroy Sane fra start, men med mulighet for å bytte sin nye engelske storsignering inn etter hvert.

Kane-overgangen har vært en av sommerens mest omtalte overgangssagaer.

Da bekreftelsen kom lørdag formiddag uttalte Kane selv følgende til klubbens hjemmesider:

– Jeg er veldig glad for å være en del av FC Bayern. Bayern er en av de største klubbene i verden, og jeg har alltid sagt at jeg ønsker å konkurrere på det høyeste nivået, sier Kane til Bayerns nettside.