Fotball Fotball-VM 2023 Australias helt skjulte kjønnet sitt

Sam Kerr (29) klippet håret kort og latet som hun var en gutt. Her er historien om Australias største fotballhelt.

Publisert: 16.08.2023

Den lille jenta hoppet opp og ned i ekstase. Store øyne og gapende munn. Hun så ned, som for å sjekke at dette faktisk ikke var en drøm, at hun faktisk holdt en svett, gul fotballdrakt med «20» og «Kerr» skrevet på. Å få drakten til Australias folkehelt var så ubegripelig stort.

For fotballstjernen Samantha Kerr (29) forgudes i Australia.