Overtidshelten Adams kan forsvinne i sommer: – Et fantastisk råmateriale

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 3–4) Med to avgjørende mål og fire mål på fire kamper er få spillere hetere enn Akor Adams (23). Allerede i fjor fulgte klubbene nøye med LSK-spissen – til og med da han var ute med skade.

BRENNHET: Akor Adams scoret to mål i 4–3-seieren mot Vålerenga – og er en yndling blant Kanarifansen.







01.05.2023 22:48 Oppdatert 01.05.2023 23:04

– Det kan jeg ikke svare på, det må du spørre Mesfin MesfinLillestrøm-sportssjef Simon Mesfin om. Akkurat nå er jeg fokusert på å spille, hjelpe, score og holde meg skadefri, sier Adams til VG etter å sikret Lillestrøm-seier i kampens 96. minutt.

Det har nærmest blitt en vane for nigerianeren. For få runder opplevde han det samme da han scoret 4–3-målet på overtid mot Strømsgodset på Åråsen.

Mandag scoret han to mål og noterte seg for én assist i hatoppgjøret mot Vålerenga – på et fullstappet og elektrisk Intility Arena.

– Jeg er takknemlig overfor Gud for en ny sjanse. For en fantastisk moral i gruppen fra første til siste minutt. Å gå fra 1–3 til 4–3 ... du så kampen, så du skjønner, sier Adams med et glis fra øre til øre.

Et omdiskutert rødt kort stjal mye av oppmerksomheten, men Adams spilte en viktig rolle. Vålerenga gikk til pause med en 3–1-ledelse. Adams reduserte umiddelbart etter pause, før han senere fullførte snuoperasjonen på overtid.

– Jeg har sagt det tidligere at vi kunne solgt ham for ganske mye penger. Vi kunne solgt ham allerede i fjor hvis han ikke hadde blitt skadet, men det var jo også klubber som ringte og spurte om situasjonen hans også etter at han opererte skulderen, røper LSK-sportssjef Simon Mesfin overfor VG.

Han har tidligere spådd at Adams kan knuse klubbens overgangsrekord. I januar ble midtstopperen Igoh Ogbu solgt for over 20 millioner kroner.

Adams ble hentet gratis fra Sogndal etter at kontrakten hans gikk ut etter 2021-sesongen. I sin første sesong scoret han åtte mål for «Fugla», til tross for at en stygg skulderskade i juli ødela nesten hele høstsesongen for Akor Adams.

Fakta Mål for mål: Vålerenga – Lillestrøm 3–4 1–0: Daniel Håkans, 7. min

1–1: Thomas Lehne Olsen, 17. min

2–1: Henrik Bjørdal, 27. min

3–1: Seedy Jatta, 30. min

Rødt kort: Simen Juklerød (VIF), 36. min

3–2: Akor Adams, 46. min

3–3: Gjermund Åsen, 89. min

3–4: Akor Adams, 90+6. min Vis mer

Han var ute i tre måneder med skade, og det tok ytterligere halvannen måned etter comebacket i starten av oktober, til han igjen spilte en kamp fra start i siste serierunde mot HamKam.

Han har tidligere sagt at Manchester United er drømmen, og selv om Nederland og Belgia er mest trolige destinasjoner, fikk han vist seg frem foran Manchester United-speider Tommy Møller Nielsen på Intility Arena.

– Interessen for ham er veldig stor. Det er mange klubber som følger ham og ser kampene nå, men det er fortsatt en stund igjen til overgangsvinduet åpner, sier spillerens agent Atta Aneke til VG.

– Hvor stor er sannsynligheten for at noe skjer i sommer?

– Interessen er såpass stor at jeg blir veldig overrasket om det ikke kommer bud og konkrete henvendelser allerede i sommer. Det blir et veldig spennende vindu, sier Aneke, som røper at klubber i Belgia og Nederland følger ekstra nøye med spilleren.

Den oppfatningen deler Simon Mesfin. Og det kan bli dyrt.

– Det er litt spesielt med afrikanske spisser. Ofte så kjøper man på potensial også, for man vet at det blir fryktelig mye dyrere hvis man venter til en annen klubb har kjøpt spilleren. Det handler litt om at han har noe spesielt som man kan utvikle. Han har et fantastisk råmateriale, sier Mesfin på telefon fra Lillestrøm – før han bryter ut i latter.

Samtidig som han snakker med VG, kjører nemlig den nigerianske spissen forbi ham på sparkesykkel i Lillestrøms gater. Han spøker med at det er «veldig viktig» at spissen ikke skader seg, men synes det er vanskelig å konkludere med hvor stor sannsynligheten er for et salg allerede i sommer.

– Vi har hatt noen gode sesonger nå, og vi ønsker å bygge videre på det. Han er en viktig brikke i det, og så skal det passe for både Akor og Atta. Vi har satt oss i en god økonomisk situasjon, som gjør at vi ikke trenger å selge til det første og beste. Men ja, det er stor sannsynlighet for at Akor blir solgt. Men når, det vet vi ikke ennå, sier Mesfin.