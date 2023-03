«Danmarks Haaland» senket Finland - Højlund med hat-trick

(Danmark-Finland 3–1) Med karrierens tre første landslagsmål ga supertalentet Rasmus Højlund (20) Danmark en perfekt start på EM-kvalifiseringen.

SCORET TRE: Rasmus Højlund herjet for Danmark mot Finland i Parken torsdag kveld.

23.03.2023 22:40

Etter to tidligere innhopp ga landslagssjef Kasper Hjulmand den 20-årige Atlanta-spissen muligheten fra start for første gang. Under flomlyset i Parken brukte Højlund bare 20 minutter på å sende Danmark i ledelsen.

Kampen var det første møtet med Finland siden Christian Eriksens hjertestans i oppgjøret mot blåtrøyene på samme sted under EM for snaut to år siden. I Eriksens skadefravær tok Højlund hovedrollen i det danske angrepet.

Etter en utligning av finske Oliver Antman (21) tidlig i andre omgang, stanget den kraftfulle spissen inn 2–1 for danskene åtte minutter før slutt. På overtid gjorde Højlund hat-tricket komplett.

– Som spiller minner han meg om Haaland. Han har enorm intensitet og energi, men også meget gode tekniske kvaliteter. Jeg er overbevist om at han vil få en fantastisk karriere, uttalte Atalanta-trener Gian Piero Gasperini sist måned.

I PARKEN: Tidligere spissyndling Nicklas Bendtner ble hedret før start for innsatsen på landslaget til Danmark. Etterpå så han arvtageren vise seg frem.

Fakta LAGENE Danmark (3-4-1-2): Schmeichel - Kjær, Nørgaard, Christensen - Bah, Højbjerg, Jensen, Mæhle - Damsgaard - Braithwaite, Højlund. Finland (4-4-2): Hradecky - Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen - Lod, Kairinen, Kamara, Antman - Pohjanpalo, Pukki. Vis mer

191 centimeter høye Højlund skal kunne løpe 100-meteren på under 11 sekunder, ifølge Gasperini. Mot Finland viste angriperen frem farten, men mest av alt målgjøreregenskapene.

Han brukte bare fire touch på å score tre mål, heller ikke det ulikt Haaland. Etter å ha forlatt FC København til fordel for Sturm Graz i januar 2022, ble Højlund hentet til Italia i august i fjor. For Atalanta har 20-åringen scoret syv mål på 14 matcher fra start.

Det skal ha bidratt til interesse fra klubber som Real Madrid og Arsenal.

SKADET: Danmarks stopperstjerne Andreas Christensen måtte ut i første omgang med det som så ut til å være en strekk i leggen.