Ødegaard topper statistikk: – Interessant og overraskende

Det har virkelig løsnet på målpoengfronten for Martin Ødegaard (24) i Arsenal, men tall viser at han også er en ener i Europa når det gjelder det defensive.

UTMERKER SEG: Det er ikke bare i det offensive spillet at Martin Ødegaard briljerer.

30.03.2023 14:44 Oppdatert 30.03.2023 14:56

Det er statistikktjenesten Opta som skriver at Martin Ødegaard er den spilleren i topp fem-ligaene topp fem-ligaenePremier League (England), LaLiga (Spania), Bundesliga (Tyskland), Serie A (Italia) og Ligue 1 (Frankrike). med flest gjenvinninger av ballen på den siste tredjedelen av banen.

Han har vunnet ballen 40 ganger hittil denne sesongen, det er ni ganger flere enn de neste på listen, André-Franck Zambo Anguissa i Napoli og Joshua Kimmich i Bayern München.

– Det er interessant og litt overraskende fordi det er så markant og overlegent målt mot alle andre, sier fotballekspert Lars Tjærnås til VG.

NRK-ekspert Thore Haugstad mener statistikken har en svakhet ettersom den ikke tar utgangspunkt i ballgjenvinninger per 90 minutter. At Ødegaard troner øverst, kommer imidlertid ikke som noe stort sjokk, mener Haugstad.

– Alle ser jo at han jobber veldig hardt og ofte vinner ballen tilbake, men det er kanskje litt rart at han er så klart foran resten, sier NRK-eksperten.

– I perioden han slet litt så var det mange som pekte på at han dirigerte laget, kommuniserte og jobbet hardt, og at det var grunner til at han beholdt plassen. Nå som han scorer og assisterer mye, har nok de sidene av spillet havnet litt i skyggen, men jeg tror det fortsatt er veldig viktig for Mikel Arteta (Arsenals manager), men kanskje ikke like relevant for oss i pressen, fortsetter han.

Fakta Tjærnås’ tre nøkler til gjenvinning av ball At flest mulig reagerer likt de første sekundene etter et balltap. Det verste et lag kan gjøre, er at noen tenker gjenvinning mens andre faller av. Da blir det strekk i laget og de kan bli spilt ut. Derfor mener jeg Martin også må dele litt av æren med resten fordi Arsenal er ekstremt gode til dette.

Å lese spill for å oppnå interceptions/ballsnapping. Etter at du har reagert så må du lese bildet. Der er han sylskarp. Enkelt sagt handler denne ferdigheten om å være der ballen kommer fordi du har lest og forutsett det.

Teknikker for å snappe ball. Det høres enkelt ut, men handler om, hvis det er trangt, å komme seg foran motstander med hele kroppen eller i alle fall foten. Vis mer

Tall fra CIES Football Observatory viser at Arsenal er den klubben i topp fem-ligaene som har flest pasninger på den siste tredelen. Dette henger sammen med Artetas tanker om press, forklarer Haugstad.

– Jeg tror det var Johan Cruyff eller Pep Guardiola som sa at det er enklere å løpe fem meter fremover enn femti tilbake. Det oppsummerer jo ideen om at du skal stå igjen og presse høyt, sier Haugstad.

– Ser du på måten Arteta og Guardiola spiller, handler veldig mye om å vinne ballen tilbake, organisering uten ball og avstander mellom når de mister den. De er besatt av at spillerne skal være spredd utover hele banen slik at de alltid er i posisjon til å omringe spilleren med ballen, sier Haugstad – og legger til:

– Ødegaard er kanskje den viktigste brikken i gjenvinningsspillet, men det er jo i stor grad et kollektiv som gjør at det funker veldig bra.

Lars Tjærnås mener Martin Ødegaards gode relasjon til Bukayo Saka (til venstre) og Ben White (til høyre) bidrar til de gode gjenvinningstallene. – Noen ganger er det noen som i ekstra stor grad bare leser hverandre intuitivt på banen, sier Tjærnås om trioen.

Både Haugstad og Tjærnås mener Ødegaard nærmer seg å bli en fullkommen spiller. Tjærnås ser størst utvikling ved effektiviteten og sluttproduktet.

– Akkurat nå fremstår han som en spiller som har alt han skal ha i den posisjonen han spiller i. Tallene viser jo også hvor god han er defensivt. Det finnes ikke noe område som han må bli bedre på, det ser ikke jeg iallfall, men det er vel detaljer. Du får ringe Arteta og spørre ham, ler Haugstad.

– Skal jeg peke på to ting som kan forbedres, handler det om duellspill defensivt som går på ren kraft: Altså dueller der han ikke kan bruke gjenvinningsegenskapene sine. Selv om han er blitt bedre til å se langt også, har han fortsatt muligheten til å skape gjennombrudd enda oftere fra dype posisjoner og ved spillvendinger, sier Tjærnås – men er rask med å understreke:

– I likhet med stort sett alle andre er jeg mektig imponert over hans prestasjoner denne sesongen.