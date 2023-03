Medier: Hodgson blir Crystal Palace-manager

Roy Hodgson (75) skal være klar til å tre ut av pensjonisttilværelsen for å ta over Crystal Palace. Det blir hans 24. jobb siden managerkarrieren startet i 1976.

MOT COMEBACK: Roy Hodgson som Watford-manager i februar i fjor.

21.03.2023 08:44

Sky Sports og The Telegraph er blant flere britiske medier som melder at Hodgson, som blir 76 år i sommer, er nær en avtale om å ta over som Crystal Palace-manager ut sesongen.

Patrick Vieira fikk sparken fra samme rolle på fredag.

Hodgson har tidligere vært landslagssjef for England, og har også en fortid i Crystal Palace, der han var manager fra september 2017 til mai 2021.

På Hodgsons CV står for eksempel Fulham, Liverpool, Finland, Sveits, Inter og flere skandinaviske klubber – blant dem Viking, FC København og Malmö.

75-åringen skal være klar for en ny Premier League-jobb til tross for at han i fjor vår, etter et kort opphold i Watford, uttalte at han ikke så for seg en rolle i Premier League igjen.

Crystal Palace ligger på 12. plass i ligaen, med bare tre poeng ned til nedrykksplass. Sør-London-klubben har fire strake tap i Premier League.