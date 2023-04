Haaland hyller kompisen – Guardiola mener «ingenting endrer seg» uten nordmannen

MANCHESTER (VG) Jack Grealish danset rundt med Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold, mens Haaland-erstatter Julian Álvarez scoret i toppscorerens fravær. For Pep Guardiola har taktikken klar uten Haaland.

HYLLES: Julian Álvarez og Jack Grealish dannet en drømmeduo i fraværet av Erling Braut Haaland.

01.04.2023 16:51 Oppdatert 01.04.2023 17:06

– Med Julian, svarer Manchester Citys manager kontant da VG spør om hvordan han tilpasser laget taktisk uten mannen som har scoret 28 mål på 26 kamper i Premier League denne sesongen.

Den karismatiske manageren legger inn en kunstpause for å understreke poenget sitt, før han greier ut om argentinerens betydning.

– Ingenting endrer seg. Kvaliteten på fotballen og taktikken dreier seg om spillerne. Vi har Erling, som er spesiell, men Julian er også spesiell, sier Pep Guardiola til VG etter å ha sett sitt Manchester City ydmyke Liverpool 4-1.

Den spanske manageren kommer med en lang hyllest av ungguttens prestasjon mot Liverpool, og sier at «han var involvert i alt».

– Hør her, han spiller for et landslag som er verdensmester, og hvis man ikke er god så kan man ikke spille på et verdensmesterlag, sier Manchester City-manageren – og takker speiderapparatet som sørget for at klubben slo kloen i spissen ett år før han ble verdenskjent for sitt bidrag i Qatar – for bare 14 millioner pund.

– Det er herlig å spille med unge spillere. Det er som med Jack (Grealish), det er utrolig. Han er så ydmyk og kommer til å bli en veldig, veldig god spiller, sier Guardiola om «Haaland-erstatteren».

Og nevnte Grealish sto virkelig frem i storkampen mot Liverpool. Med scoring og assist bidro han sterkt i ydmykelsen av Jürgen Klopps menn.

– Jeg synes at denne sesongen har Jack vært den vi trodde han skulle bli da vi kjøpte ham, sier Guardiola, som omtaler seieren mot Liverpool som «en perfekt prestasjon» og «en av de beste på de syv årene han har vært i klubben».

Erling Braut Haaland koste seg på tribunen sammen med kamerater under kampen, og jublet hemningsløst da laget utlignet til 1–1. Hans første offentlige ord etter kampen gikk i retning lagkompisen Jack Grealish, som han har fått et nært forhold til i løpet av tiden i Manchester City:

– Jeg elsker det, mann. Jeg elsker fotball. Jeg elsker å spille. Jeg elsker å trene. Når det går som dette, er ingenting bedre. Jeg spiller med selvtillit, jeg føler meg bra. Å score mål og få assist er perfekt, sier Grealish til BT Sports.

Deretter spøkte Grealish med at han måtte gå og se hvor mange dager fri laget ville få.