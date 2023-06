Reagerer på finale-krasj med Haaland: – Respektløst

EINDHOVEN (VG) Caroline Graham Hansen (28) synes lite om at FA-cupfinalen og kvinnenes Champions League-finale spilles på samme tid.

STJELER FOKUS: FA-cupfinalen spilles på samme tid som Champions League-finalen. Derfor må norske TV-seere brått velge mellom Hansen og Erling Braut Haaland. Vis mer

Graham Hansen stilte til pressekonferanse med lagvenninne Alexia Putellas før lørdagens Champions League-finale mot Hansens tidligere lag, Wolfsburg.

Finalen har avspark klokken 16.00. Det er det samme tidspunktet som finalen til Erling Braut Haaland og hans Manchester City mot byrival Manchester United.

Det liker ikke Hansen særlig.

– Det er synd at den blir spilt på samme tid. Det er to gode kamper, og det synd at vi må konkurrere mot herrenes finale, sier Hansen.

Hun påpeker at spillerne ikke har innvirkning på valget av kamptidspunkt, men skulle aller helst ønsket at finalene slapp å kollidere.

– Det er synd, men vi kontrollerer ikke dette. Til syvende og sist så tror jeg det vil være mange som ser på vår kamp, sier Caroline Graham Hansen.

TO NORSKE I FINALE: Erling Braut Haaland møter Manchester United i FA-cupfinalen lørdag. Dermed ligger det an til to norske spillere som blir mestere lørdag.

Hege Jørgensen i Norsk toppfotball kvinner, er klar på hva hun synes om kamptidspunktet til FA-cupfinalen.

– Nå er det ikke to engelske kvinnelag i finalen, men med tanke på den økningen i interesse i engelsk kvinnefotball, synes jeg det er respektløst, sier Jørgensen.

Selv tok Toppserien grep og flyttet de to toppkampene mellom Rosenborg-Brann og Lyn-Vålerenga lørdag til et tidligere kamptidspunkt, 13.45, nettopp for at de kampene ikke skulle kollidere med CL-finalen.

Det gjorde serien etter at de ble oppmerksom på kollideringen mellom kampene.

LITE POPULÆRT: Hege Jørgensen er klar på hva hun mener.

Barcelonas trener er mer diplomatisk, og sier følgende om finale-krasjene:

– Det er kanskje ikke den beste tiden, men jeg bryr meg ikke om det. Det eneste jeg bryr meg om er kampen i morgen, sier Jonatan Giráldez.

Treneren lovpriser Grahams kvaliteter, og lover at han skal gjøre alt for at den norske spilleren skal få skinne i finalen.

– «Caro» er en fantastisk spiller og en fantastisk person. Hun har gjort en fantastisk jobb denne sesongen for å bli skadefri, og mot Chelsea var hun en av de viktigste for oss. Jeg tror hun gleder seg til i morgen, og vi må skape en god atmosfære for å la «Caro» og resten av spillerne til å skinne, og ha alternativer for å vinne, sier treneren videre.

Hvor kan jeg se finalen på TV?

Årets Champions League-finale mellom Barcelona og Wolfsburg spilles på PSV stadion i Eindhoven, og starter som nevnt klokken 16.00. Kampen går på TV 2.