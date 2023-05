Ødegaard stemt frem i «sesongens lag»-kåring – offer for komisk kjærestetabbe

MANCHESTER (VG) To nordmenn var med da Premier League presenterte EA Sports FIFAs «Team of the season», men ett sted gikk det veldig galt.

KOMISK TABBE: Martin Ødegaard og Ada Hegerberg presenteres feilaktig som kjærester av spillgiganten EA Sports.





05.05.2023 22:24 Oppdatert 06.05.2023 09:01

Via sin offisielle twitterkonto, med 40 millioner følgere, lanserte Premier League de 11 utvalgte, med en kort presentasjon av alle de spillerne.

Martin Ødegaard beskrives under tittelen «det bankende hjertet i Arsenals historiske sesong», men i teksten hevdes det også at hjertet hans banker for en helt annen . . : «Han har vært i et langt forhold med kjæresten sin, Ada Hegerberg, som også er en profesjonell fotballspiller».

HER GÅR DET GALT: Denne delen av «artikkelen» om Martin Ødegaard gikk neppe helt som planlagt.

For å slå det ettertrykkelig fast: Martin Ødegaard og Ada Hegerberg er ikke kjærester. Sistnevnte giftet seg med fotballspilleren Thomas Rogne i fjor sommer, mens det har vært mye oppmerksomhet rundt romanseryktene mellom Martin Ødegaard og danseren Helene Spilling den siste tiden.

VG har sendt en e-post til Premier League angående tabben, foreløpig uten å få svar. VG har også vært i kontakt med EA Sports, som undersøker saken.

Både Ødegaard og Erling Braut Haaland var med på laget til spillgiganten EA Sports. Hele seks Arsenal-spillere er med.

Laget ser slik ut, i en 4–3–3-formasjon: Aaron Ramsdale (Arsenal) – Kieran Trippier (Newcastle), William Saliba (Arsenal), Ruben Dias (Manchester City), Oleksandr Zintsjenko (Arsenal) – Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Martin Ødegaard (Arsenal) – Bukayo Saka (Arsenal), Erling Braut Haaland (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal).