Erling Braut Haaland har landet i Norge

GARDERMOEN (VG) «The Treble»-vinneren Erling Braut Haaland har landet på norsk jord før landskampene mot Skottland og Kypros.

Klokken 15.51 steg han ut av flyet på privatterminalen sammen med vennene sine fra Bryne.

Sammen med ham var kompisene Marcus Risa og Kyrre Lemvik. De to kom først ut av flyet. Deretter kom Isabel Haugseng Johansen, som i natt ble avbildet sammen med en gullkledd Erling Braut Haaland.

Stjernespissen kom ut som fjerdemann. VG er på plass på Oslo Lufthavn, hvor en svart bil tok imot nevnte Risa og Lemvik og kjørte av gårde.

Haaland og Haugseng Johansen har ennå ikke blitt sett på vei ut av terminalen.

Den norske landslagsspissen er i Norge for å slutte seg til resten av troppen før EM-kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros.

Han har nylig deltatt i bussparaden med resten av Manchester City-laget. De har feiret at klubben har vunnet «The Treble», altså både den engelske ligaen, FA-cupen og Champions League.

1–0-seieren over Inter i Istanbul var første gang Manchester City vant sistnevnte turnering, noe som ble behørig feiret i dagene derpå. Nå skal Norge spille to hjemmekamper mot Skottland (lørdag) og Kypros (tirsdag).

– Jeg vet ikke hvor mye cola, solo eller øl han har drukket, sier landslagssjef Ståle Solbakken på tirsdagens pressetreff.

– Det er viktig at han har fått rast fra seg, at han har fått gjort unna euforien. Da må han få lov til å slappe av litt i 48 timer, eller hvor lenge det var, sa Solbakken, som sier at han ikke legger seg borti Haalands City-festing.