Martin Ødegaard om paparazzi-bilder: – Det er irriterende

ULLEVAAL STADION (VG) Martin Ødegaard (24) og Helene Spilling (27) har allerede offentliggjort forholdet sitt. Utover det ønsker ikke Arsenal-stjernen å utdype stort mer. Han reagerer imidlertid på én ting.

KAPTEIN: Martin Ødegaard møtte pressen før landskampene mot Kypros og Skottland.









15.06.2023 11:11 Oppdatert 15.06.2023 11:38

– Jeg føler jeg egentlig ikke har så kjempelyst til å snakke så mye mer om det. Det er nok fokus fra dere og generelt. Jeg føler ikke noe behov for å gi dere flere klikk på de sakene der. Det holder for min del, sier Ødegaard til VG.

Torsdag – to dager før Norges uhyre viktige kamp mot Skottland på Ullevaal stadion – stilte kapteinen til pressekonferanse.

Blant temaene var hvordan han denne våren virkelig har fått kjenne på stjernelivet. Sportslig har han kjempet en kamp om seriegullet i Premier League. Utenfor banen har livet tatt en ny vending.

Forholdet med den profilerte danseren Helene Spilling har blitt tett dekket av norsk og internasjonal media.

De to har hyppig delt bilder av seg selv i sosiale medier og for noen uker siden bekreftet Spilling til VG at de er et par.

På VGs spørsmål om han og Spilling ikke har bidratt til oppmerksomheten selv, ved å dele bilder og videoer på sosiale medier, svarer han slik:

– Det kan du godt si. Dere kan skrive hva dere vil. Men å følge etter oss og den biten der, det er irriterende, sier Ødegaard, som trolig henviser til at det har blitt tatt paparazzi-bilder av av utenlandske medier i London og Oslo.

Overfor TV 2 har han fortalt at de har blitt fulgt etter hjem til der de bor både i Norge og England.

– Utover det får dere gjøre som dere vil. Men jeg har ikke behov for å fyre opp under dette her nå, sier han.

POPULÆR: Det er spesielt to personer på landslaget fansen vil ha en bit av: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Norge- og Arsenal-kapteinen fortalte også hvordan han håndterer den store oppmerksomheten som følger det å være så profilert som han er i dag.

Spesielt sammenlignet med hvordan det var for snart ti år siden, da han gikk fra Strømsgodset og for alvor ble kjent som Real Madrid-eiendom.

– Jeg har kommet en vei siden Martin 15 år. Det føler jeg. Jeg var en liten gutt, ble kastet ut i media og oppmerksomhet og alt som var. Det var ikke bare lett. Jeg har fått litt erfaring og vært gjennom en del. Da blir man mer voksen, sier Ødegaard.

Landslagssjef Ståle Solbakken roser sin 24 år gamle kaptein for den jobben han gjør. Han kaller ham «en klar leder på og utenfor banen».

– Det er han jeg er i kontakt med hver 14. dag med tanke på små og store ting. Det kan handle om alt fra på og utenfor banen, sier landslagssjefen.