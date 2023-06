Strand Larsen avslører vill fest etter nedrykksdrama: – «Crazy» fra start til slutt

ULLEVAAL STADION (VG) To poeng skilte de seks lagene som kjempet om å unngå én nedrykksplass i siste serierunde i Spania. Da Celta Vigo slo seriemester Barcelona i siste runde, tok det fullstendig av i byen.

forrige





fullskjerm neste Jørgen Strand Larsen på plass på Ullevaal Stadion. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG









– Det var en lang fest. Hele byen var jo ute på tur etterpå. Vi hadde en veldig fin kveld og en helt utrolig kamp, sier Celta Vigo-spissen Jørgen Strand Larsen til VG.

To mål av Gabriel Veiga sørget for 2–1-seier mot Barcelona. Isteden var det Real Valladolid som rykket ned etter 0–0 mot Getafe. Hadde Celta Vigo tapt amtidig som Real Valladolid hadde vunnet, ville Strand Larsens klubb rykket ned.

Men det ble en opptur for på den spanske vestkysten, noen kilometer fra grensen til Portugal. Det ble behørig feiret.

– «Crazy» fra start til slutt. Det var helt sykt. Oppladningen mot kampen var ekstrem. Hele byen var blå, så vi måtte bare vinne den kampen. Selv om jeg ikke var involvert i akkurat den kampen, så var det viktig for min del og fremtiden i klubben. Det var en utrolig kul opplevelse.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: MIGUEL VIDAL / Reuters / NTB

23-åringen var ventet å være en nøkkelbrikke for Norges sjanser under sommerens U21-sluttspill U21-sluttspillSpillere født 1.1.2000 eller senere er spilleberettiget.. Slik blir det imidlertid ikke. Onsdag ble det klart at hverken han eller Club Brugge-aktuelle Hugo Vetlesen (23) får lov av klubbene sine til å delta.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Vi var så glade for at vi klarte å kvalifisere oss i fjor og så frem til det. På en måte har jeg fått et luksusproblem nå med at jeg har mye greier på agendaen. Det er to ting som kommer før U21, og det er Celta og A-landslaget. Det ble vanskelig å få til. Det er kjedelig, men med lite fri og lite hjelp fra klubben, så er det sånn det blir.

Strand Larsen har brukt litt tid på å tilvenne seg den spanske fotballen etter overgangen fra nederlandske Groningen i fjor sommer. Det har kun blitt fire mål på 32 kamper denne sesongen.

Det var noe av grunnen til at det ikke var aktuelt for Celta Vigo, som også går inn i den nye sesongen med ny trener etter at Carlos Carvalhal fikk sparken, å la Strand Larsen være borte i minst én uke ekstra.

– Det er på en måte et godt tegn. Jeg tror Celta ser på neste sesong som veldig viktig. Jeg har brukt året i år på å komme i gang og hatt noen opp- og nedturer. Det forventet jeg, så jeg tror det er veldig viktig for dem at jeg kommer «fresh» tilbake.