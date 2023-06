Barmen-mareritt mot gamleklubben – Brann snudde mot Aalesund

(Aalesund – Brann 1–3) Kristoffer Barmen (29) ble byttet på til pause mot gamleklubben for å ta bedre vare på ballen. Men besinnelsen var ikke godt bevart da Brann vant mot tabelljumboen.

forrige





fullskjerm neste RØDT KORT: Kristoffer Barmen fikk sitt andre gule kort for munnbruk. Han var kun 25 minutter på banen. 1 av 2 Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

04.06.2023 18:53

Sisteplasserte Aalesund rystet serietoer Brann etter 43 minutter da Ebiye Moses sørget for 1–0.

Til annenomgang gjorde Aalesund to bytter. Tidligere Brann-spiller Barmen var én av to nykommere på banen.

– Nå tar vi inn Barmen slik at vi får inn en spiller til som vil ha ball, og jeg håper vi kan være dyktigere med ball, var begrunnelsen til Aalesund-trener Marius Bøe overfor TV 2.

Men innhoppet varte bare 25 minutter.

UTVIST: Kristoffer Barmen får sitt andre gule kort av dommer Marius Hansen Grøtta.

Først fikk han et tidlig gult kort for å felle Mathias Rasmussen, mens da det gjensto 20 minutter fikk han sitt andre gule.

For munnbruk.

Da fikk Brann spille i overtall, en sjanse de tok godt vare på. Ti minutter før slutt satte Niklas Castro inn en retur i mål etter et frispark fra Bård Finne.

Castro-scoringen gjorde at det åpnet seg store rom for bergenserne og Ulrik Mathisen, som kunne kontre inn 3–1.

1–2: Bård Finne med grep rundt Niklas Castro etter at Brann har gått opp i ledelsen.

Resultatet er ikke stort å si på. Brann var det førende laget fra start.

I kjent Horneland-stil sto laget bra etter og skapte mange halvfarligheter. Aalesund var knapt på gjestenes halvdel.

Etter et drøyt kvarter trodde Ole Didrik Blomberg at han hadde sendt Brann i ledelsen etter flott gjennomspill av Finne, men det var inntil assistentdommeren løftet det tunge flagget.

HÅRFINT: Ole Didrik Blomberg smadret ballen i mål, men det ble avblåst for offside.

Høyrekanten var noen centimeter i offside.

Utover i omgangen fortsatte Brann-presset, men de store sjansene uteble. Samtidig kom Aalesund litt mer med i kampen.

Og de oransje var nådeløse da de først fikk muligheten like før pause.

Ebiye Moses stanget corneren fra Alexander Munksgaard i det lengste hjørnet bak keeper Mathias Dyngeland.

JUBEL: Aalesund-spillerne samler seg rundt målscorer Ebiye Moses (nummer to fra høyre).

Til pause hadde Brann 72 prosent ballbesittelse.

– Det hjelper ikke. Det er innenfor sekstenmeterne kampene blir avgjort, sa kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2 i pausen.

Det er vanskelig å argumentere mot kapteinen på nettopp det.

Minuttet ut i annenomgang felte Munksgaard Frederik Børsting – innenfor sekstenmeteren – og dommer blåste straffespark.

FEM: Sivert Heltne Nilsen har fem ligascoringer for Brann denne sesongen. Her hausser han opp bortesupporterne etter 1–1-scoringen.

Nilsen var ikke vond å be fra krittmerket da han scoret sitt femte mål for sesongen og utlignet til 1–1.

Målscorer Moses fikk en stor mulighet til å bli tomålsscorer etter timen spilt, men spissen mistet balansen idet han skulle avslutte rett foran mål.

Lagkamerat Barmen gjorde jobben vanskelig da Barmen fikk sitt andre gule kort med 20 minutter igjen.

TOLVTE MANN: Bataljonen stilte mannsterke i bortesvingen i Ålesund.

Ti minutter senere scoret en umarkert Niklas Castro fra kloss hold etter en retur på et godt slått frispark fra Finne.

Aalesund leverte en god sluttspurt med ti mann, men det ville seg ikke for tangotrøyene.

Da kunne Bård Finne servere Ulrik Mathisen på et sølvfat under en overgang. Det var Mathisens første mål for Brann.