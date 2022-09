To spillere slår Haalands målsnitt: – De to beste spissene i verden nå

Målene fortsetter å renne inn for Erling Braut Haaland (22), men nordmannens målsnitt er ikke best i de europeiske toppligaene.

STORSCORERE: Både Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland noterte seg for nye mål lørdag.

17 minutter siden

Én av de to som er knepent foran, er Barcelonas Robert Lewandowski. Polakken noterte seg for to nye scoringer da Barcelona vant 3–0 mot Elche lørdag. Haaland scoret ett mål da City vant med samme sifre mot Wolverhampton.

– Det er de to beste spissene i verden akkurat nå. Den ene er 22 år, den andre er 34 år, sier Jan Åge Fjørtoft om Haaland og Lewandowski.

Den tidligere Bundesliga-duoen kan begge skilte med elleville målsnitt i åpningen av 2022/23-sesongen:

Haaland står med 14 mål på 10 kamper. Han har 1,53 scoringer per 90 minutter.

Lewandowski står med 11 mål på 8 kamper og 1,57 scoringer per 90 minutter.

Ser man på spillerne i topp fem-ligaene som har spilt minimum fem kamper i inneværende sesong, blir duoens målsnitt bare slått av Udinese-spissen Beto. Portugiseren står med fire mål på seks kamper, men ettersom han kom inn fra benken i fire av kampene, kan han skilte med et snitt på 1,58 mål per 90 minutter.

Se statistikken under.

Dette er spillerne med best målsnitt i toppligaene i England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Scoringssnittet er bare én av mange likheter mellom Haaland og Lewandowski. I oppladningen til Citys kamp mot Wolverhampton lørdag ettermiddag, presenterte BT Sport en statistikk der de så nærmere på hvor mange touch et utvalg stjernespillere har per scoring.

Siden Haalands debutkamp for Borussia Dortmund i 2020, hadde han scoret for hver 28. gang han var borti ballen. Bare én annen kunne vise til lignende tall, nemlig Lewandowski, med scoring for hvert 33. touch.

– Lewandowski har gjennom en årrekke nesten vært en kopi av Marco van Basten, som er den beste spissen jeg noen gang har sett. Så kommer Erling som har scoret 100 mål siden han forlot Red Bull Salzburg. Det er en helt utrolig statistikk. Vi er så privilegerte som får oppleve to av vår tids desidert beste spisser akkurat nå, sier Fjørtoft. Den tidligere landslagsspissen har fulgt begge spissene tett de siste årene, han var også sentral i en fersk Viaplay-dokumentar om Haalands klubbvalg.

Se hvor på banen Haaland og Lewandowski scorer målene sine.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås peker på stabiliteten som den mest påfallende likheten mellom Haaland og Lewandowski.

– Husk at vi snakker om to av verdens desidert mest gjennomanalyserte spisser. Alle lag og forsvarere vet i teorien alt om hvordan de skal stoppe dem. Men uke ut og uke inn er det nesten ingen som klarer det, sier Tjærnås til VG.

– Den andre – og litt undervurderte likheten – er hvor mye annet enn rene målscorere de er. Lewandowski er en dønn intelligent kombinasjonsspiss også, og særlig samarbeidet mellom han og Thomas Müller i Bayern München ga aha-opplevelser på fotballintelligensen hans. Erling er en spiller som binder opp forsvarere og som ved siden av gjør en enorm jobb i press-spillet, fortsetter han.

Tjærnås forklarer videre at de begge besitter evnen til å score fra ulike vinkler og distanser, med begge bein og hodet.

– Den største forskjellen går på kropp og fysikk. Erling er et fysisk råmateriale som gjør at han vinner enda flere av de fysisk tøffe nærkampene, og enda bedre med forsvarere tett på kroppen. Lewandowski er den ekstremt intelligente, som kan finne åpninger nesten ingen ser, og som kan se flere trekk fremover. Han har en silkemyk berøring, mens Erling er bedre gjennombruddsspiller fra langt ute fra mål, sier Tjærnås.

Se Haalands mål og resten av høydepunktene fra Citys 3–0-seier mot Wolverhampton.

Lewandowski ble toppscorer i samtlige sesonger Haaland tilbrakte i Bundesliga. I 2020/21-sesongen slo han til og med Gerd Müllers 49 år gamle scoringsrekord da han scoret 41 mål på 29 seriekamper.

Nå lurer ekspertene i England på om Haaland kan ta scoringsrekorden i Premier League. Alan Shearer og Andy Cole scoret 34 mål i henholdsvis 93/94- og 94/95-sesongen, men da i løpet av 42 serierunder. Det er Liverpool-stjernen Mohamed Salah som har rekorden for antall mål i løpet av 38 serierunder. Egypteren scoret 32 mål i debutsesongen i 17/18.

– Han er på rett vei, mitt tips er 35 mål. Han har muligheten til å sette rekorder, for han er i et lag som dominerer totalt. Han får minst én sjanse hver omgang. Gode sjanser, ikke halvsjanser. Han er en fantastisk fotballspiller, men den viktigste faktoren er at han har sulten og viljen til å gjøre det, sier Rio Ferdinand BT Sports studio.

– Han har vist at han kan score på forskjellige måter. Jeg tror ikke det finnes en forsvarer i dag som kan stoppe alt han kommer med. Det tror jeg det fantes den tiden Andy Cole og Alan Shearer spilte, sier tidligere Manchester City-stopper Joleon Lescott.

Haaland var ikke helt fornøyd med kameramannen på vei inn til pause mot Wolverhampton.

Shearer er også den spilleren som har scoret flest i Premier League-historien, med totalt 260 mål. Ekspertene undres også om Haaland kan tukte den rekorden.

– Det er tidlig å si. Jeg vet ikke om han kommer til å være her lenge nok til å slå den rekorden, men jeg tror han setter ny rekord for antall mål denne sesongen, slår Lescott fast.