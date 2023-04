Medier: Messi nærmer seg Barca-retur – journalist mener det jobbes med presentasjonen

En velrenommert fotballjournalist hevder at La Liga tror at Barcelona har en avtale klar med Lionel Messi (35) – og at den spanske ligaens markedsfolk allerede jobber med å presentere den lille trollmannen.

SCORING: Lionel Messi feirer mål for Paris Saint-Germain mot Nice sist helg.





14.04.2023 22:40

Gerard Romero heter journalisten som hevder dette – på radiokanalen RAC1. Romero siteres ofte av de store spanske sportsavisene og har vært ledende på Messi-nyheter.

Også The Athletic mener å vite at en Messi-retur til Barcelona er «realistisk».

– Skilsmissen er nær, skrev franske L’Equipe i påsken. Messi er i ferd med å avslutte sin andre sesong i Paris Saint-Germain – etter å ha tilbrakt drøyt 20 år i FC Barcelona, dit han kom som 13-åring fra Argentina.

Gerard Romero hevdet allerede i januar at Messi ikke var klar for å forlenge med Paris Saint-Germain. Nå sier han:

FC Barcelona la i slutten av mars fram et forslag til La Liga om hvordan en Messi-retur kunne skje rent økonomisk.

La Liga satte tommelen ned for deler av dette forslaget, men FC Barcelona jobber med et nytt utkast.

Da Messi i august 2021 forlot FC Barcelona, skyldte klubben på nettopp La Liga for at det skjedde – og oppga «økonomiske og strukturelle hindringer» som grunn.

– La Liga tror at Messi allerede har sagt ja til en retur. Og internt er markedsfolkene deres allerede i full gang med å forberede hvordan Messi skal presenteres rundt i hele verden, heter det fra Romero, som er sitert av en rekke personer på Twitter, blant annet Reshad Rahman, som er kjent for å samle Barca-nyheter.

GODE BUSSER: Messi (t.v.) og nåværende Barcelona-trener Xavi hadde mange hyggelige stunder sammen som lagkamerater i Barcelona. Bildet er fra 2012.

Anerkjente The Athletic skrev tidligere denne uken at en Messi-retur til Barcelona er veldig realistisk og at klubben forbereder et tilbud, men at det også er veldig utfordrende på grunn av klubbens økonomiske utfordringer. Lagets trener Xavi skal ha klare ideer om hvordan Messi kan forbedre laget.

– Xavi ringer jevnlig Messi og har ingen planer om å slutte med det, melder den kjente fotballjournalisten Fabrizio Romano, gjengitt på Twitter av FCB Albiceleste.

The Athletic mener å vite at Barcelona jobber med å sende en utfyllende plan til La Liga rundt nye økonomiske krav. Foreløpig har La Liga-ledelsen vært åpne på at Barcelona må senke lønnsutgiftene betydelig, fra rundt 450–500 millioner euro til 250–300 millioner euro, skriver The Athletic. 500 millioner euro tilsvarer 5,7 milliarder kroner, så vi snakker altså om å gå ned et par milliarder i lønnsbudsjett.

VERDENSMESTER: Lionel Messi nådde et nytt høydepunkt da Argentina vant VM-finalen mot Frankrike.

Flere medier har meldt at Messi har fått et giganttilbud fra Al-Hilal – og dermed kan følge sin rival Cristiano Ronaldo til Saudi-Arabia. Portugiseren spiller for Al-Nassr.

Lionel Messis kontrakt med Paris Saint-Germain går ut etter denne sesongen.

Rett før jul fullbyrdet 35 år gamle Messi en fantastisk karriere med å bli verdensmester med Argentina – men har tilsynelatende ingen planer om å henge fotballstøvlene på en spiker ennå.