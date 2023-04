Aursnes’ Benfica fikk grusomt utgangspunkt: − Et mirakel hadde vært bra

(Benfica - Inter 0–2) Fredrik Aursnes’ (27) Benfica var lenge på høyde med Inter, men raknet i andre omgang av det første kvartfinaleoppgjøret i Champions League.

VIL HA MIRAKEL: Fredrik Aursnes og Benfica har ikke et optimalt grunnlag for returroppgjøret mot Inter i Milano.

Nicolò Barella og Romelu Lukaku sto for nettkjenningene etter pausen, som førte til tomålsseier for Inter. Dermed har Aursnes og Benfica et svært vanskelig utgangspunkt før returroppgjøret i Milano.

− Det er ikke ideelt, men vi kan ikke gi opp og vi må gi alt i Italia, sier Aursnes i et intervju vist på TV 2.

− Et mirakel hadde vært bra, og vi må selvsagt ha troen på det. Vi må levere en topp prestasjon der borte - og det er mulig, legger nordmannen til.

Det portugisiske hjemmelaget kjørte store deler av kampen lenge, og sløste med sjansene før de italienske gjestene havnet i ledelsen mot spillets gang.

Alessandro Bastoni la et perfekt innlegg på bakerste stolpe, hvor umarkerte Barella headet inn ledelsen fem minutter etter pause.

STJAL SHOWET: Fredrik Aursnes måtte motivere lagkameratene etter at Nicolò Barella sendte Inter i ledelsen.

Gjestene fikk straffespark mot slutten av kampen etter en VAR-sjekk, da Benfica-kaptein Joao Mario fikk ballen i hånda via et hodestøt. Fra elleve meter sendte Lukaku Inter opp i tomålsledelse.

Landslagsspiller Aursnes har storspilt i Portugal denne sesongen, og er utenom Erling Braut Haaland den første nordmannen som spiller kvartfinale i Champions League siden 2008. Forrige norske kvartfinalist - utenom Haaland - var daværende Liverpool-spiller John Arne Riise som røk ut mot Chelsea for 15 år siden.

Returroppgjøret spilles på San Siro 19. april.