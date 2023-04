Real-helten Rodrygo: – Vi har stor respekt for Haaland

(Chelsea-Real Madrid 0–2, 0–4 sammenlagt) Erling Braut Haaland & co. er herved advart: Real Madrids ballvidundere er i lekehumør før semifinalene i Champions League.

18.04.2023 22:53 Oppdatert 18.04.2023 23:57

Real Madrid er videre fra kvartfinalen etter 4–0 sammenlagt over Chelsea. Semifinalen blir en fotballgodbit av de helt sjeldne – der venter enten Manchester City eller Bayern München.

Trolig blir det Erling Braut Haaland, Pep Guardiola og resten av City som skal bryne seg på Los Blancos. City har en tilsynelatende trygg 3–0-ledelse på Bayern München før returoppgjøret i München.

– Vi har stor respekt for Haaland. Han scorer hele tiden. Vi respekterer hele City, men det er kamp i morgen og alt kan skje, sier Real Madrids tomålsscorer Rodrygo.

I Napoli bommet Khvicha Kvaratskhelia på straffe da hjemmelaget røk ut av Champions League.

Et for tiden vaklende Chelsea-lag, som har minst dobbel dose vaksine mot å score mål, åpnet friskt på eget gress. Etter at Chelsea hadde sløst seg ferdig, viste Real Madrid sitt sanne ansikt.

To ganger endte five-a-side-fotball inne i Chelseas 16-meter med nydelige scoringer.

Først var det de 22 år gamle brasilianerne Rodrygo og Vinícius Júnior som spilte et veggspill man normalt bare ser på løkka. Førstnevnte tuppet inn 1–0.

Samme mann ordnet 2–0 etter at Chelsea ble fullstendig utspilt igjen. Rodrygo kunne nesten spasere ballen over mållinja.

Rodrygo feiret den ene scoringen som Cristiano Ronaldo – en såkalt «siu-feiring».

– Jeg hadde tenkt å feire skliende på knærne, men jeg har en liten betennelse, og så dukket idolet mitt, Cristiano Ronaldo, opp i hodet, så jeg valgte å feire slik, forklarer brasilianeren.

– Jeg følte vi spilte bra og hadde mange sjanser, men det handler om å utnytte dem. Det gjorde vi ikke i dag, sier Chelseas Conor Gallagher til BT Sport.

Den største gikk til Marc Cucurella like før pause, på stillingen 0–0.

– Veldig viktig, sier Real-sjef Carlo Ancelotti om redningen fra Thibaut Courtois i den situasjonen.

– Han var den beste keeperen forrige sesong, og han er det i år også, sier han.

Real Madrid er i sin ellevte Champions League-semifinale siden 2011. Bare to ganger de siste 13 sesongene har semifinalene gått uten spanjolene. Det har blitt hele fem Champions League-titler siden 2014, senest i fjor da Liverpool ble slått 1-0.

Kveldens seier var også en liten revansj fra semifinalen i 2021, da Chelsea vant 3–1 sammenlagt – og senere slo Manchester City i finalen.

Chelsea går en blytung vår i møte. Klubben er ute av alt av cuper og ligger på en håpløs 11. plass i Premier League.

– Jeg skulle likt å være i hodet til Frank Lampard (midlertidig manager, red. anm.). Hva gjør han nå? spør tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand overfor BT Sport.

Man må helt tilbake til 1993 for å finne forrige gang Chelsea tapte fire strake kamper. I løpet av elleve dager har Frank Lampard & co. tapt mot Wolverhampton, Real Madrid, Brighton – og Real Madrid igjen.

– Vi spilte bra i én time, men du må sette sjansene dine, oppsummerer Frank Lampard.

Hva nå? spør BT Sport.

– Når du spiller for Chelsea, må du gi alt, uansett. Jeg vil ikke la noen falle nedpå. Standarden kan ikke falle.

PS! Vinícius Júnior har vært involvert i 21 mål på sine siste 21 kamper i turneringen. Med ti mål og elleve assist er han den eneste med tosifret i begge kategorier siden starten på forrige sesong.