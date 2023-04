Gamle helter er bekymret for Liverpool: – Veldig mye uro

Klubbheltene John Arne Riise og Jamie Carragher er bekymret for Liverpool, mens fansen er skuffet over at stortalentet Jude Bellingham ikke virker å komme.

UTGÅENDE KONTRAKT: James Milner er en av flere Liverpool-spillere som ikke har avtale for neste sesong. Her med manager Jürgen Klopp.

– Det er mye rart nå, svarer Avaldsnes-trener John Arne Riise da VG ber han vurdere Liverpools situasjon.

Britisk presse rapporterer at Jude Bellingham, kometen på midtbanen til Borussia Dortmund og England, ikke ender opp i Liverpool.

Samtidig er Liverpool nummer åtte i Premier League og Champions League-plassen for neste sesong ser ut til å ryke. Både i FA-cupen og ligacupen røk rødtrøyene ut i 3. runde, mens i Champions League ble det stopp i åttedelsfinalen.

Det er i stor kontrast fra fjoråret da Liverpool vant FA-cupen og ligacupen, tapte Champions League-finalen mot Real Madrid og kun var poenget bak ligamester Manchester City.

– Det er mye skriverier, hvor man ikke helt vet hva som er sant og ikke. Prestasjonene er heller ikke der. Jeg tror klubben har en veldig tøff, men viktig tid foran seg nå, sier Riise videre.

– Klubben må gi spillerne troen tilbake, men ikke minst fansen. For fansen er Liverpool. De må se at det satses.

Riises gamle lagkamerat Jamie Carragher skriver i en spalte for The Telegraph at supporternes tillit til eierne og ledelsen nå har tapt seg. Han mener «Liverpool ser svake ut».

«Det er perioder en klubb som Liverpool må flekse muskler og minne rivalene på at de kan og vil konkurrere både på og utenfor banen», skriver Carragher.

De gamle heltene mener det sprer seg en frykt blant fansen, og Tore Hansen, daglig leder for den norske supporterklubben, føler at det er første gang Liverpool ikke har kontroll på spillerlogistikken siden Jürgen Klopp tok over høsten 2015.

– Du ser hvor mange som går ut av kontrakt. Hvordan kan det skje? undrer Hansen.

Fakta Disse er på utgående kontrakt: Midtbanespillerne Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain og James Milner, samt den nesten ikke benyttede Arthur Melo (på lån fra Juventus)

Spisshelten Roberto Firmino

Reservekeeper Adrián Vis mer

Tore Hansen forteller om skuffelse blant supporterne over det angivelige «Bellingham-tapet». Men han er enda mer urolig for disse faktorene:

I november ble det rapportert at Liverpools amerikanske eiere Fenway Sports Group (FSG) var åpne for å vurdere et salg av klubben. De siste signalene er at FSG heller er åpne for å få med flere investorer i klubben.

Michael Edwards ga seg som sportsdirektør sist sommer. Etterfølgeren Julian Wards har varslet at han gir seg etter sesongen.

I tillegg ser Liverpool ikke ut til å klare Champions League-plass, og klubben går dermed glipp av store inntekter.

– Det er en bekymring hva som egentlig skjer bak kulissene. Du har et eierskap som er delvis under kritikk og signalene om salg. Men det virker ikke lett å få solgt en klubb eller få inn investorer, sier Hansen og fortsetter:

– Det er plutselig veldig mye uro om man ser på det større bildet. Det er det som gjør det mest bekymringsverdig. Skal du få tak i de spillerne som trengs, må det meste være på stell. Det føles ikke sånn ut nå.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk fredag flere spørsmål om Bellingham. Han avviser misnøye med eierne:

– Det kan hende vi ikke er inne i topp fire neste år heller. Det er en stor utfordring nå, men da er det bare å håpe vi blir klare til å gi fansen troen på at vi kan snu det, sier Riise.