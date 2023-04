Fagermo om Strandberg-intervju: – Totalt uakseptabelt

VALLE (VG) Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo reagerer kraftig på lagkaptein Stefan Strandbergs uttalelser etter 0–2-tapet i sesongens første hjemmekamp.

– Det er ikke der klubben skal være ut ifra de lovnadene jeg fikk. Det er kjedelig, og det er jævlig kjedelig for meg også. Det er ikke til å legge skjul på, sa Vålerenga-stopperen til TV 2 rett etter nederlaget for Sarpsborg søndag.

Det er ikke første gang landslagsspilleren nevner dette. Også i vinter har han uttalt seg i lignende termer til Dagsavisen.

– Jeg var knallhard på at dette er totalt uakseptabelt og ikke skal skje igjen. Da skjønte Stefan det og ville beklage selv. Det skulle bare mangle. Men det henger litt sammen med at vi taper en møkkakamp, påpeker Dag-Eilev Fagermo overfor VG.

Rett før midnatt angret riktignok Strandberg på uttalelsene og gikk ut på klubbens hjemmeside og i et intervju med TV 2.

Dagen etter saken på ny vært tema på Valle, der Vålerenga er samlet for en restitusjonsøkt. Fagermo opplyser at han har snakket med resten av spillergruppen.

– Derfor satte jeg en stopper for det. Det skjer ikke, og hvis det skjer, får det konsekvenser. Da beklaget Stefan, og da er vi ferdige. Jeg har tatt det med spillergruppen, og de vet jeg har vært klokkeklar, og da er de fornøyde, sier Fagermo.

– Strandberg har sagt lignende ting tidligere i vinter?

– Og det er en grunn til at vi må slutte med det. Overgangsvinduet er stengt. Det er den spillergruppen som er her, som skal prestere best mulig. Da nytter det ikke å prate om folk som ikke er her. Det nytter heller ikke kritisere dem som er her. Da blir vi ikke bedre, om vi snakker oss selv ned.

– Får det konsekvenser for kapteinsvervet hans?

– Nei, ikke nå. Så lenge det skjer igjen, gjør det jo det.

– Er dette med på å skape en splittelse i spillergruppen?

– Nei, jeg snakket med spillerne i dag. Vi må huske at Stefan gjør mye bra i spillergruppen. Han er mye mer positiv enn det som kommer ut. Heller motsatt: Stefan er veldig positiv, han er god, stiller krav og er med og utvikler Vålerenga. Men uttalelsen her, den går ikke.

– Sier den noe om harmonien i Vålerenga akkurat nå?

– Nei. Og det er et viktig spørsmål. Vi er tippet midt på tabellen, Vålerenga er «like ræva som alltid» og TV 2 har ikke hatt en positiv sak om Vålerenga etter jul. Nå er Vålerenga slik du må regne med Vålerenga er – mye negativitet. Men det er det ikke internt, sier Dag-Eilev Fagermo.

– Har du inntrykk av at Strandberg ikke vil spille i Vålerenga?

– Nei, langt i fra. Heller motsatt. Det vet jeg han vil. Han er stolt av å være kaptein i Vålerenga. Men han må skjønne hvor Vålerenga er og ghvor vi forhåpentligvis skal.

Stefan Strandberg selv ville ikke uttale seg om saken mandag.