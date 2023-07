Kongsvinger-legenden reddet poeng i toppkampen

(Fredrikstad – Kongsvinger 1–1) Fredrikstad var på vei forbi Kongsvinger og opp på tabelltopp i Obos-ligaen. Så dukket Adem Güven (37) opp.

KONGSVINGER-HELT: Adem Güven, her i 2019. Vis mer

Over 6000 tilskuere hadde tatt turen til Fredrikstad stadion, der det var duket for toppkamp mellom de to øverste lagene i Obos-ligaen.

Og etter en målløs førsteomgang, var det de fremmøtte hjemmesupporterne som fikk juble først.

Riki Alba headet Fredrikstad i ledelsen like etter pause, og for et lag som bare hadde sluppet inn seks mål på 14 seriekamper pleier det å være nok for tre poeng.

Det ville i så fall sørget for at Fredrikstad tok sommerferie som serieledere, men tre minutter før slutt kom utligningen til Güven.

Fakta Obos-ligaen søndag: Fredrikstad – Kongsvinger 1–1 Moss – Bryne 2–1 Åsane – Skeid 0–0 Vis mer

37-åringen – som er inne i sin 11. sesong i Kongsvinger – kriget med seg ballen i Fredrikstad-feltet, kom seg forbi keeper Håvar Jensen og trillet inn sitt syvende mål for sesongen.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene, og Kongsvinger beholder sin tabelltopp. Etter halvspilt sesong har Vegard Hansens mannskap 31 poeng, to mer enn Fredrikstad. Sogndal på tredje har 27 poeng.

Kongsvinger har ikke spilt på øverste nivå siden 2010, og de to øverst på tabellen etter samtlige 30 serierunder rykker direkte opp til Eliteserien. Neste kamp i Obos-ligaen spilles 4. august.